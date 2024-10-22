Kartal'da Kadın Emeği Pazarı Açıldı

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(İSTANBUL) - Kartal Belediyesi, kadınların aile ekonomisine katkı sunabilmeleri ve el emeği ürünlerini geniş kitlelere ulaştırabilmeleri amacıyla Kadın Emeği Pazarı açtı. Kartal Meydanı'nda bugün de ziyaretçilerini ağırlayacak pazarda, kadınların ürettiği el emeği ürünler satışa sunuluyor.

Kartal Meydanı'nda dün açılan Kadın Emeği Pazarı'nda; takı, örgü, tığ, dikiş, keçe, süsleme, boyama, bez bebek, oyuncak, çanta, kanaviçe ve gıda gibi kadınların ürettiği el yapımı ürünler yine kadınlar tarafından satışa sunuluyor.

Başkan Gökhan Yüksel adına pazarın açılışına Kartal Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürü Deniz Karacan ve Kartal Belediye Başkan Yardımcısı Dilek Kars katıldı. Kartallı tüm vatandaşları pazara davet eden Kars, el emeği ürünlerin satın alınarak kadınlara destek verilmesinin önemine değindi ve emekçi kadınlara teşekkür etti.

Kars, Kartal Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü bünyesinde ilçedeki kadınların sorunlarına daha kapsamlı çözümler üretmek amacıyla çalışmalarına devam edeceklerini sözlerine ekledi.