Kartal'da Şok Asayiş Uygulaması: Uyuşturucu Bulunan Kişi Gözaltına Alındı - Son Dakika
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Kartal'da Şok Asayiş Uygulaması: Uyuşturucu Bulunan Kişi Gözaltına Alındı

Kartal\'da Şok Asayiş Uygulaması: Uyuşturucu Bulunan Kişi Gözaltına Alındı

İstanbul Kartal'da polis ekipleri tarafından asayiş ve trafik uygulaması gerçekleştirildi. Güven Timleri, Önleyici Hizmetler ve Trafik Denetleme Şubesi'nden yaklaşık 300 personelin katılımıyla gerçekleştirilen şok asayiş uygulamasında araçlar arandı, umuma açık yerler ve iş yerleri kontrol edildi. Ayrıca vatandaşların Genel Bilgi Toplama (GBT) sorgulaması yapıldı. Uygulama kapsamında Yakacık Meydanı'nda uyuşturucu madde bulunan bir kişi gözaltına alınarak polis merkezine götürüldü.

09.02.2024 23:17
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Kartal'da, polis ekiplerince asayiş ve trafik uygulaması gerçekleştirildi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğüne bağlı Güven Timleri, Önleyici Hizmetler ve Trafik Denetleme Şubesinden yaklaşık 300 personelin katılımıyla, Kartal İlçe Emniyet Müdürlüğünün koordinesinde 21.00-23.00 saatleri arasında "şok asayiş uygulaması" yapıldı.

Uygulamalarda, araçlar arandı, umuma açık yerler ve iş yerleri kontrol edildi, vatandaşların Genel Bilgi Toplama (GBT) sorgulaması gerçekleştirildi.

Yakacık Meydanı'nda, üzerinde uyuşturucu madde bulunan bir kişi gözaltına alınarak polis merkezine götürüldü.

Kaynak: AA

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