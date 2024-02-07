Kartalkaya\'da En Fazla Kar Kalınlığı Kaydedildi

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Kayak merkezleri arasında en fazla kar kalınlığı 179 santimetreyle Kartalkaya'da kaydedildi.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerinden derlenen bilgilere göre, kayak merkezlerindeki kar kalınlığı Kartalkaya'da 179, Palandöken'de 175, Hakkari'de 174, Sarıkamış'ta 151, Ergan'da 133, Mersivan'da 97, Ovacık'ta 79, Kartepe'de 70, Erciyes'te 65, Yalnızçam'da 62, Uludağ'da 57, Haserek'te 44, Keltepe'de 36, Yıldızdağı ve Ilgaz'da 35, Çambaşı'nda 34, Yıldıztepe ve Abalı'da 27, Kop'ta 26, Zigana'da 25, Hazarbaba'da 20, Denizli'de 12, Murat Dağı'nda 2 santimetre ölçüldü.

Bazı kayak merkezlerinde en düşük ve en yüksek hava sıcaklık tahminleri ise şöyle:

Merkez 07.02.2024 En düşük En yüksek Hakkari P -18 -1 Kartalkaya S -3 4 Sarıkamış P -8 1 Palandöken P -8 -1 Ergan P -6 1 Erciyes PB -4 5 Kartepe PB 5 12 Uludağ P 2 10 Çambaşı S -1 6 Yıldıztepe S 0 5 Mersivan KY -1 1 Yalnızçam KY -4 3 Ilgaz S -4 4 Yıldız Dağı PB -2 6 Zigana P -5 3 Kop P -4 4 Denizli PB -2 8 (PB: Parçalı bulutlu, KY: Kar yağışlı, P: Puslu, S: Sisli) (PB: Parçalı bulutlu, KY: Kar yağışlı, P: Puslu, S: Sisli)

Kaynak: AA