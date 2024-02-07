Kartalkaya'da En Fazla Kar Kalınlığı Kaydedildi - Son Dakika
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Kartalkaya'da En Fazla Kar Kalınlığı Kaydedildi

Kartalkaya\'da En Fazla Kar Kalınlığı Kaydedildi

Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerine göre, Türkiye'deki kayak merkezleri arasında en fazla kar kalınlığı 179 santimetreyle Kartalkaya'da kaydedildi. Diğer kayak merkezlerindeki kar kalınlıkları ise sırasıyla Palandöken'de 175, Hakkari'de 174, Sarıkamış'ta 151, Ergan'da 133, Mersivan'da 97, Ovacık'ta 79, Kartepe'de 70, Erciyes'te 65, Yalnızçam'da 62, Uludağ'da 57, Haserek'te 44, Keltepe'de 36, Yıldızdağı ve Ilgaz'da 35, Çambaşı'nda 34, Yıldıztepe ve Abalı'da 27, Kop'ta 26, Zigana'da 25, Hazarbaba'da 20, Denizli'de 12, Murat Dağı'nda ise 2 santimetre olarak ölçüldü. Ayrıca bazı kayak merkezlerinde en düşük ve en yüksek hava sıcaklık tahminleri de verildi.

07.02.2024 09:45
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Kayak merkezleri arasında en fazla kar kalınlığı 179 santimetreyle Kartalkaya'da kaydedildi.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerinden derlenen bilgilere göre, kayak merkezlerindeki kar kalınlığı Kartalkaya'da 179, Palandöken'de 175, Hakkari'de 174, Sarıkamış'ta 151, Ergan'da 133, Mersivan'da 97, Ovacık'ta 79, Kartepe'de 70, Erciyes'te 65, Yalnızçam'da 62, Uludağ'da 57, Haserek'te 44, Keltepe'de 36, Yıldızdağı ve Ilgaz'da 35, Çambaşı'nda 34, Yıldıztepe ve Abalı'da 27, Kop'ta 26, Zigana'da 25, Hazarbaba'da 20, Denizli'de 12, Murat Dağı'nda 2 santimetre ölçüldü.

Bazı kayak merkezlerinde en düşük ve en yüksek hava sıcaklık tahminleri ise şöyle:

Merkez07.02.2024En düşükEn yüksek
HakkariP-18-1
KartalkayaS-34
SarıkamışP-81
PalandökenP-8-1
ErganP-61
ErciyesPB-45
KartepePB512
UludağP210
ÇambaşıS-16
YıldıztepeS05
MersivanKY-11
YalnızçamKY-43
IlgazS-44
Yıldız DağıPB-26
ZiganaP-53
KopP-44
DenizliPB-28
(PB: Parçalı bulutlu, KY: Kar yağışlı, P: Puslu, S: Sisli)

Kaynak: AA

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