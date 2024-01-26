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Kartepe'de kumar oynayan 4 kişiye 25 bin 700 lira ceza - Son Dakika
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Kartepe'de kumar oynayan 4 kişiye 25 bin 700 lira ceza

Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde yapılan denetimde, E.T'ye ait iş yerinde kumar oynandığı tespit edildi. İş yeri sahibi hakkında adli işlem başlatılırken, kumar oynayan 4 kişiye toplamda 25 bin 700 lira idari para cezası kesildi.

Kartepe\'de kumar oynayan 4 kişiye 25 bin 700 lira ceza
26.01.2024 - 00:11,
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Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde kumar oynarken yakalanan 4 kişiye 25 bin 700 lira idari para cezası kesildi.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, umuma açık eğlence ve istirahat yerlerine yönelik denetimde E.T'ye ait iş yerinde kumar oynandığı tespit edildi.

Polis ekipleri iş yeri sahibi E.T. hakkında adli işlem başlatırken, kumar oynadığı belirlenen 4 kişiye ise 25 bin 700 lira idari para cezası uygulandı.

Kaynak: AA
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Kocaeli, Güvenlik, Ceza, Suç, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

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SON DAKİKA: Kartepe'de kumar oynayan 4 kişiye 25 bin 700 lira ceza - Son Dakika
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