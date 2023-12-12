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Kartepe'de silahlı saldırıya ilişkin 2 sanığın yargılanması devam ediyor - Son Dakika
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Kartepe'de silahlı saldırıya ilişkin 2 sanığın yargılanması devam ediyor

Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde bir kişinin otomobiliyle seyir halindeyken başından silahla vurularak öldürülmesiyle ilgili olarak 2 sanığın yargılanmasına devam edildi. Cumhuriyet savcısı, tutuklu sanıklardan Adem Ç'nin müebbet hapis cezası talep etti. Sanık Nedret Ç ise suçsuz olduğunu savundu. Duruşma ertelendi.

Kartepe\'de silahlı saldırıya ilişkin 2 sanığın yargılanması devam ediyor
12.12.2023 - 12:43,
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Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde, bir kişinin otomobiliyle seyir halindeyken başından silahla vurularak öldürülmesine ilişkin 2 sanığın yargılanmasına devam edildi.

Kocaeli 1. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuklu sanıklar Adem Ç. ve Nedret Ç. ile taraf avukatları katıldı.

Duruşmada, gelen evraklar okunarak dosyaya konuldu.

Söz verilen cumhuriyet savcısı, bir önceki celsede açıkladığı ve tutuklu sanıklardan Adem Ç'nin "kasten öldürme" suçundan müebbet, "6136 sayılı kanuna muhalefet" suçundan 1 yıldan 3 yıla kadar hapis ve 30 günden 100 güne kadar adli para cezasına çarptırılmasını, diğer tutuklu sanık Nedret Ç'nin "suçluyu kayırma" suçundan 6 aydan 5 yıla kadar hapisle mahkum edilmesini talep ettiği esasa ilişkin mütalaada kısmi değişikliğe gittiğini açıkladı.

Cumhuriyet savcısı, esasa ilişkin yeni mütalaada, sanıklar Adem Ç. ve Nedret Ç'nin "kasten öldürme" suçundan müebbet, "6136 sayılı kanuna muhalefet" suçundan 1 yıldan 3 yıla kadar hapis ve 30 günden 100 güne kadar adli para cezasına çarptırılmasını talep etti, tutuksuz sanık B.F'nin ise "suçluyu kayırma" suçundan beraatine karar verilmesini istedi.

Sanık Nedret Ç, kolluk güçleri ve mahkemeye verdiği savunmaların doğru olduğunu ileri sürerek, "Tesadüfen Adem'in yanında bulundum. Olaya herhangi bir iştirakim yoktur. Atılı suçtan beraatimi isterim." dedi.

Sanık Adem Ç. ise Ahmet Seçgin'i öldürmek için ateş etmediğini iddia ederek, "Amacım korkutmaktı. Böyle olsun istemezdim. Pişmanım." diye konuştu.

Nedret Ç'nin avukatının mütalaanın değişmesi nedeniyle savunma yapmak için ek süre istemesi üzerine mahkeme heyeti, sanıkların tutukluluk halinin devamına karar vererek duruşmayı 28 Aralık'a erteledi.

Olay

D-100 kara yolunda 41 DS 661 plakalı otomobiliyle İzmit yönünde seyreden Ahmet Seçgin (31), 28 Temmuz 2021'de İbrikdere mevkisinde aynı yöne giden başka bir araçtan açılan ateş sonucu başından vurulmuş, sürücünün yaralanmasıyla kontrolden çıkan otomobil 50 metre sürüklenmişti. Seçgin, olay yerinde yaşamını yitirmişti.

Sakarya ve Kocaeli'de düzenlenen operasyonda 4 kişi gözaltına alınmış, cinayette kullanıldığı belirtilen silah da ele geçirilmişti. Şüphelilerden Adem Ç. ve Nedret Ç. tutuklanmış, diğerleri adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.

Kaynak: AA
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