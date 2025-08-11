Kaş'ta Uçarsu Şelalesi Sıcak Günler İçin Ferahlatıyor - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

Kaş'ta Uçarsu Şelalesi Sıcak Günler İçin Ferahlatıyor

Kaş\'ta Uçarsu Şelalesi Sıcak Günler İçin Ferahlatıyor
11.08.2025 11:10
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Akdağ'ın eteklerindeki Uçarsu Şelalesi ve Yeşilgöl, yazın serinlemek isteyenlerin gözdesi oldu.

Antalya'nın Kaş ilçesinde yer alan ve Batı Toroslar'ın ikinci yüksek tepesi olan Akdağ'ın eteklerindeki Uçarsu Şelalesi ve Yeşilgöl, doğal güzellikleriyle sıcak yaz günlerinde serinlemek isteyenlerin uğrak noktası haline geldi.

1800 metre rakımdaki Akdağ'ın yamaçlarından eriyen kar sularının beslediği Yeşilgöl, soğuk suyu ile yazın kavurucu sıcaklarından bunalan bölge halkı ve turistleri ağırlıyor.

Gömbe Ovası'na doğru akan, toplam alanı 50 dekar olan göl, yeşilin tüm tonlarını barındıran rengiyle ilgi görüyor.

Akdağ'ın eteklerinden ve Yeşilgöl'den gelen kaynakların birleşmesiyle 50 metre yükseklikten beyaz köpükler saçarak Gömbe Ovası'na akan Uçarsu Şelalesi, Gömbe Yaylası'nın içinden geçip Gömbe ve Elmalı ovalarına hayat veren Çayboğazı Barajı'nı da besliyor.

Bölgeyi ziyaret eden Ali Göksun, Antalya'da sahillerin ve kentin çok sıcak olduğunu sıcak yaz günlerinde şelaleye geldiklerini söyledi.

Uçarsu Şelalesi'nin manzarası, doğası ve suyuyla çok güzel bir yer olduğunu belirten Göksun, " Türkiye'nin her yerinden vatandaşlar buraya geliyor. Hiç bir yerde böyle bir soğuk su yoktur herhalde. Doğa'dan gelen suyun berraklığı harika. Eskiden suyumuz çok akıyordu şimdi ise kuraklık nedeniyle biraz az geliyor ama eski günlerini aratmıyor." dedi.

İstanbul'dan ziyarete gelen Mustafa Kuşcu ise şelalenin suyunun çok soğuk olduğunu ve hayran kaldıklarını dile getirdi.

Kuşcu, suyun akışını görmek ve Gömbe Yaylası'nda serinlemek için ailesi bölgeyi ziyaret ettiklerini dile getirdi.

Kaynak: AA

Yerel Haberler, antalya, Turizm, Güncel, Akdağ, Yaşam, Çevre, Doğa, Kaş, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kaş'ta Uçarsu Şelalesi Sıcak Günler İçin Ferahlatıyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Ameliyat öncesi, Ferdi Tayfur çalınmasını istedi Ameliyat öncesi, Ferdi Tayfur çalınmasını istedi
Otobüs şoförü valizin hareket ettiğini fark etti, içini açınca şaşkına döndü Otobüs şoförü valizin hareket ettiğini fark etti, içini açınca şaşkına döndü
Gurbetçiler dönüş yoluna geçti, araç kuyruğunun sonu görünmedi Gurbetçiler dönüş yoluna geçti, araç kuyruğunun sonu görünmedi
Ayılara yakından bakmak isterken saldırıya uğradı Ayılara yakından bakmak isterken saldırıya uğradı
Romanya’da uçak kazası: 2 ölü Romanya'da uçak kazası: 2 ölü
70 yıllık dev silah şirketi konkordato ilan etti 70 yıllık dev silah şirketi konkordato ilan etti
Taraftar tepki gösterdi, Fenerbahçe transferi iptal etti Taraftar tepki gösterdi, Fenerbahçe transferi iptal etti
Kabine toplanıyor Masada 4 kritik başlık var Kabine toplanıyor! Masada 4 kritik başlık var
Romulo adım adım Süper Lig’den Bundesliga’ya Romulo adım adım Süper Lig'den Bundesliga'ya
Memur-Sen Genel Başkanı Yalçın: En düşük memur maaşı 67 bin liranın üzerinde olmalı Memur-Sen Genel Başkanı Yalçın: En düşük memur maaşı 67 bin liranın üzerinde olmalı
Beşiktaş’tan ayrılan Masuaku Premier Lig’e geri döndü Beşiktaş'tan ayrılan Masuaku Premier Lig'e geri döndü

10:12
Depremde yıkılan binayla ilgili vahim iddia: Pide salonu kolonları kesmiş
Depremde yıkılan binayla ilgili vahim iddia: Pide salonu kolonları kesmiş
09:43
6.1’lik deprem sonrası 237 artçı sarsıntı meydana geldi
6.1'lik deprem sonrası 237 artçı sarsıntı meydana geldi
07:13
Depremin vurduğu Sındırgı havadan görüntülendi
Depremin vurduğu Sındırgı havadan görüntülendi
17:39
Halit Yukay’ın teknesine çarptığı ileri sürülen geminin kaptanı tutuklandı
Halit Yukay'ın teknesine çarptığı ileri sürülen geminin kaptanı tutuklandı
17:34
Volkan Demirel, Kerem’in hangi takımda oynaması gerektiğini açıkladı
Volkan Demirel, Kerem'in hangi takımda oynaması gerektiğini açıkladı
17:15
Antalya’da 33 dereceyi bulan deniz suyu sıcaklığı birçok kenti geride bıraktı
Antalya'da 33 dereceyi bulan deniz suyu sıcaklığı birçok kenti geride bıraktı
17:07
Cengiz Ünder yine yurt dışı yolcusu Yeni adresi çok sürpriz
Cengiz Ünder yine yurt dışı yolcusu! Yeni adresi çok sürpriz
16:54
Barış Alper Yılmaz’a resmi teklif Galatasaray’ın istediği dev bonservis belli oldu
Barış Alper Yılmaz'a resmi teklif! Galatasaray'ın istediği dev bonservis belli oldu
16:06
Bursa’da gençlerin kavgası caddeyi boks ringine çevirdi
Bursa'da gençlerin kavgası caddeyi boks ringine çevirdi
15:56
Çanakkale’de küle dönen evde bir tek Kur’an-ı Kerim’ler yanmadı
Çanakkale'de küle dönen evde bir tek Kur'an-ı Kerim'ler yanmadı
15:52
Hedefi çok büyük Emre Belözoğlu puan hedefi verdi
Hedefi çok büyük! Emre Belözoğlu puan hedefi verdi
15:33
Boğularak hayatını kaybeden Efe, Ahmet Minguzzi’nin arkadaşı çıktı: Yandım oğlum yandım
Boğularak hayatını kaybeden Efe, Ahmet Minguzzi'nin arkadaşı çıktı: Yandım oğlum yandım
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 11.08.2025 11:17:30. #7.13#
SON DAKİKA: Kaş'ta Uçarsu Şelalesi Sıcak Günler İçin Ferahlatıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.