Kasaplar Federasyonu Başkanı, Kiracı Davasıyla Mahkemelik Oldu - Son Dakika
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Kasaplar Federasyonu Başkanı, Kiracı Davasıyla Mahkemelik Oldu

Kasaplar Federasyonu Başkanı, Kiracı Davasıyla Mahkemelik Oldu

Türkiye Kasaplar Federasyonu Başkanı Osman Yardımcı, kasap dükkanının kira artışı nedeniyle mülk sahibiyle mahkemelik oldu. Yardımcı, aylık kira bedelinin 5 bin liradan 20 bin liraya çıkarılmasına itiraz etti.

18.02.2025 13:27  Güncelleme: 13:30
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TÜRKİYE Kasaplar Federasyonu Başkanı Osman Yardımcı, Antalya'da işlettiği kasap dükkanının mülk sahibi V.A. ile aylık 5 bin liradan 20 bin liraya çıkarılan kira nedeniyle mahkemelik oldu. Mahkemenin vereceği karara göre hareket edeceğini belirten Yardımcı, "Herkes 3 kuruş para için kiracı çıkarırsa olmaz" dedi.

Türkiye Kasaplar Federasyonu Başkanı Osman Yardımcı'nın Kepez ilçesi Zafer Mahallesi Mithatpaşa Caddesi üzerinde bulunan ve 20 yıldır işlettiği kasap dükkanının mülk sahibi V.A., iş yeri kirasını 2 yıl önce 5 bin liradan 20 bin liraya yükseltmek istedi. Dükkana 500 bin liranın üzerinde tadilat ve yatırım yaptığını belirten Yardımcı, mülk sahibine uzlaşma teklif etti. 2026 yılına kadar kendisine süre verilmesini ve periyodik olarak aylık kirada artış yapacağını söyleyen Yardımcı ile mülk sahibi, anlaşmazlığı mahkemeye taşıdı.

'BU KADAR YATIRIMI, ÜRÜNÜ NEREYE GÖTÜRECEĞİM'

2 yıldır süren yargı sürecinde karar çıkmasını beklediğini ifade eden Yardımcı, "2 yıl önce direkt 20 bin lira aylık kira istedi. Ben de veremeyeceğimi söyledim. Mülk sahibi de çıkmamı istedi. Bu kadar yatırımı, ürünü nereye götüreceğim. Dükkan kendisine de lazım değil. Şu anda aylık 10 bin lira ödüyorum. 2025 Haziran ayında sözleşmemizin günü doluyor ve yüzde 60-70 artışla kiramı ödemeye devam edeceğim" dedi. Mahkemenin vereceği karara göre hareket edeceğini belirten Yardımcı, "Herkes 3 kuruş para için kiracı çıkarırsa olmaz. 'Kendim işleteceğim, börekçi yapacağım burayı' dedi. Buna da inanmıyorum" diye konuştu.

HABER: Alparslan ÇINAR-KAMERA: Mehmet KILIÇASLAN/ANTALYA,

Kaynak: DHA

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