Kaspersky, Interpol ile Siber Suçları Engelleme Operasyonunda İşbirliği Yaptı

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Kaspersky, sınır ötesi siber suçları engelleme operasyonu kapsamında siber tehdit verilerini Interpol ile paylaştığını duyurdu.

Şirketten yapılan açıklamada, Kaspersky'nin, sürekli gelişen siber tehditlerle mücadele için ulusal kolluk kuvvetleri ve özel sektör kuruluşlarının ortak çabalarını teşvik eden bir girişim olan olan Interpol ve Gateway proje ortaklarının yer aldığı "Synergia" operasyonuna katılarak, sınır ötesi siber suçlarla mücadeleye katkıda bulunduğu belirtildi.

Aralarında Türkiye'nin de yer aldığı Interpol üyesi 50'den fazla ülkeyi kapsayan bu operasyon, kimlik avı, kötü amaçlı yazılım ve fidye yazılımı saldırılarına karışan kötü niyetli altyapının bozulmasına odaklanıyor.

Interpol, Eylül-Kasım 2023 tarihlerinde süren operasyon boyunca, üye devletlerin kolluk kuvvetleri ve özel katılımcılar arasında siber istihbarat alışverişini koordine ederek 60'tan fazla "Siber Faaliyet Raporu" üretilmesini sağladı. Kaspersky ise şirketin birinci sınıf uzmanları tarafından sürekli güncellenen "Kaspersky Threat Intelligence" ile küresel kaynaklı tehdit verileri dahil olmak üzere, dünya genelinde tespit edilen kötü amaçlı altyapılara ilişkin verileri paylaşarak operasyonu destekledi.

Bu ortak çabanın sonucunda çeşitli siber suçlarla ilgili yaklaşık 1.300 şüpheli sunucu tespit edildi. Yetkililer, kötü niyetli sunucuların yüzde 70'i hakkında işlem yaptı ve birden fazla eyalette, şüpheli failleri yakalamayı başardı.

Synergia operasyonunun öne çıkan verilerine göre, 31 kişi gözaltına alındı ve 70 şüphelinin kimliği tespit edildi. 26 kişinin tutuklandığı Avrupa, en fazla komuta kontrol (C2) sunucusunun kapatıldığı kıta oldu. Hong Kong ve Singapur emniyeti, sırasıyla 153 ve 86 sunucuyu kapattı. Güney Sudan ve Zimbabve, dört şüpheliyi tutuklayarak Afrika kıtasında en çok suçlu yakalayan ülkeler oldu. Bolivya, kötü amaçlı yazılımları ve bunlardan kaynaklanan güvenlik açıklarını tespit etmek için bir dizi kamu yetkilisini harekete geçirdi. Kuveyt ise mağdurları tespit etmek, saha araştırmaları yapmak ve etkilerini azaltmak için teknik rehberlik sunmak üzere internet servis sağlayıcılarıyla yakın işbirliği içinde çalıştı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Interpol Siber Suçlar Direktörlüğü Müdür Yardımcısı Bernardo Pillot, operasyon sonuçlarının, dijital alanı koruma konusundaki kararlılıklarını gösterdiğini belirterek, "Kimlik avı, bankacılık zararlı yazılımları ve fidye yazılımı saldırılarının arkasındaki altyapıyı ortadan kaldırarak, dijital ekosistemlerimizi korumaya ve herkes için daha güvenli, emniyetli çevrim içi deneyime, bir adım daha yaklaştık." değerlendirmesinde bulundu.

Kaspersky Halkla İlişkilerden Sorumlu Başkan Yardımcısı Yuliya Shlychkova ise Kaspersky'nin, INTERPOL'ün sınır ötesi siber suçluları yakalamak için düzenlediği operasyonlara aktif olarak katkıda bulunduğunu vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Kaspersky, dünya genelinde çok çeşitli siber suç operasyonlarını takibe almak için veri, bilgi ve teknolojilere sahip olsa da, INTERPOL gibi uluslararası kolluk kuvvetleri, siber suçluları daha fazla araştırmak ve tespit etmek için yasal yetkiye ve kaynaklara sahip. Suça karşı daha kapsamlı ve bütünsel karşı koymayı teşvik eden işbirliğimiz, güvenliğe dair çabaları güçlendiriyor. Bireyleri, işletmeleri ve toplumu bir bütün olarak korumak için zamanında tepki verilmesini ve proaktif önlemler alınmasını sağlıyor."