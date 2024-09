Kastamonu'da Ekolojik Seramik Projesi

Güncel

İklim değişikliğine seramiğe ekolojik baskı yaparak dikkat çektiler

Kastamonu Üniversitesi'nin ev sahipliğinde "ECOPRINT in Nature" projesinin dördüncü aktivitesi başladı

KASTAMONU - Polonla ve Kuzey Makedonya'dan gelen temsilciler, Kastamonu Üniversitesi'nde yürütülen proje çerçevesinde iklim değişikliğine dikkat çekmek amacıyla seramik ve ipek kumaşlara ekolojik baskı yapıldı.

Erasmus+ Programı Yetişkin Eğitiminde Küçük Ortaklıklar çerçevesinde, Avrupa Birliği Başkanlığı ve Türkiye Ulusal Ajansı tarafından desteklenen ve Kastamonu Üniversitesi koordinatörlüğünde yürütülen "ECOPRINT in Nature" projesinin dördüncü aktivitesi, Kastamonu Üniversitesi'nin ev sahipliğinde başladı. Kastamonu Üniversitesi Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi'nde, proje yürütücüsü Doç. Dr. Önder Tor'un moderatörlüğünde gerçekleştirilen açılış etkinliğine Kastamonu Üniversitesi, Varşova Yaşam Bilimleri Üniversitesi (SGGW), Youth on Board ve Sarı Konak Kadın Girişimleri Üretim ve İşletme Kooperatifi temsilcilerinin yanı sıra eğitimi alacak katılımcılar katıldı.

Proje çerçevesinde ilk gün, Doç. Dr. F. Müjde Gökbel Yavuzoğlu tarafından seramik üzerinde Ecoprint teknikleri konusunda sunumlar yapıldı ve Kastamonu'da bulunan çeşitli bitkilerin gösterimi eşliğinde seramik üzerinde uygulamalar gerçekleştirildi. İkinci gün ise kumaşlar üzerinde vurma ve taş baskı yöntemleriyle farklı doğal baskı teknikleri uygulanacak. Etkinliğin ilerleyen günlerinde ise ECOPRINT yöntemiyle elde edilen kumaşlarla eşarp, atkı, mendil ve masa örtüsü gibi ürünler üretilecek; ayrıca bazı kumaşlar ahşap çerçeveler içinde tablolar haline getirilecek.

Üçüncü gün katılımcılar, proje kapsamındaki kültürel etkileşim hedefi doğrultusunda Kastamonu'nun tarihi ve kültürel yerlerini gezme fırsatı bulacak. Projenin son gününde de üretilen ürünlerin sergilendiği bir sergi ile etkinlik sona erecek.

"Ekolojik baskıyı, seramiğe aktarmaya çalışacağız"

Kastamonu Üniversitesi Orman Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Önder Tor, "Projemiz, Ecoprint'in 'nature' başlıklı bir projedir. Kastamonu Üniversitesi'nin yürütücülüğünde gerçekleştiriliyor. Üniversitemiz dışında Polonya'dan Varşova Yaşam Bilimleri Üniversitesi ve Kuzey Makedonya'dan Youth on Board Üniversitesi bulunuyor. Birlikte bu projeyi yürütmeye çalışıyoruz. İlk etkinliğimiz Kuzey Makedonya'da yapıldı. Daha çok tekstil ürünleri kullanıldığı için ve tekstilde bir hayli ilerleme kaydettikleri için tekstilin üzerine ekolojik baskıları aktarmaya çalıştık. Daha sonra Polonya'da oldu etkinliğimiz. Polonya'da da orman varlığı çok iyi olduğu için farklı ürünleri tanıma ve farklı alanlarda eğitimler yapabilme fırsatı bulduk. Farklı kumaşlar denedik, ardından Varşova Yaşam Bilimleri Üniversitesi'nde kumaşlar üzerine tasarlamış olduğumuz ekolojik baskıları ahşap ile birleştirmeye çalıştık. Şu anda da Kastamonu'da faaliyet gerçekleştiriyoruz. Kastamonu'da da son etkinliğimizde ilk günde ekolojik baskıyı, seramiğe aktarmaya çalışacağız. İkinci günde toplamış olduğumuz bitki türlerini direk kumaşlara aktaracağız. Türkiye'de ağırlıklı olarak ipek kullanılıyor. İpekte de ekolojik baskı çok farklı göründüğü için yarın ağırlıklı olarak ipek kumaşlara ekolojik baskı yapacağız. Projemizde bu faaliyetlerin ardından Ekim ayının sonuna doğru bitmiş olacak" dedi.

"Proje kapsamında ekolojik baskıyı dezavantajlı kadınlara öğreterek onlara kendi imkanlarıyla işlerini kurabilme fırsatını sunmak istiyoruz"

Projeye her ülkeden 5 kişinin katılım gösterdiğine dikkat çeken Doç. Dr. Tor, "Makedonya'da, Polonya'dan ve Türkiye'den 5'er kişi katılım gösteriyor. Biz, ağırlıklı olarak dezavantajlı grupları tercih ettik. Burada dezavantajdan kastımız çalışmamış, herhangi bir engeli olabilir veya daha farklı bir engel durumu olabilir. Bizler bunlardan seçmeye çalıştık. Birde katılımcı açısından bu iken diğer taraftan iklim değişikliğiyle ilgili çok fazla done bulunuyor. Biz bir nevi ürüne nasıl aktarabileceğimizi düşündüğümüz için bu şekilde bir yol kat ederek bu şekilde bir proje yapmayı uygun gördük. Buradaki amacımız kadın katılımcılara dezavantajlı toplum gruplarına özellikle ekolojik baskıyı arttırıp seramik ya da kumaş üzerine olsun veya daha farklı yöntemlerle kumaşlara aktarım olsun bunları onlara anlatarak kendi girişimlerini sağlayıp ileride belki kendi imkanlarıyla işlerini kurabilme fırsatını onlara sunmaktı. Aralarında birkaç tane güzel haber vardı, onlarla da proje bittikten sonra çalışmaya devam ettirmeyi planlıyoruz" diye konuştu.

"Projede yer almaktan çok büyük mutluluk duyuyoruz"

Polonya'dan Varşova Yaşam Bilimleri Üniversitesi Orman Bilimleri Enstitüsü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Emilia Janeckzo ise, "Polonya'dan Kastamonu'yu ziyarete geldik. Varşova Yaşam Bilimleri Üniversitesi'nin öğretim üyeleri ve öğrencileri projede yer alıyor. Burada bulunmaktan ve projede yer almaktan çok büyük mutluluk duyuyoruz. Projeyi önemli bulunuyoruz. Genel olarak bilimsel projelerde ortaklıklar yürütüyoruz. Bu proje bu açıdan bizler için çok değişikti. Özellikle öğrencilerimizle yeteneklerimizi paylaşmak, belli bir prosedür üzerinde devam ediyor olmak bizler için çok faydalı ve çok güzeldi" şeklinde konuştu.

"Üniversitede ve Kastamonu'da olmaktan çok mutluyuz"

Kuzey Makedonya'dan Özel Saba Lisesi Müdürü ve proje ortağı Youth on Board Temsilcisi Violetta Peeva da, "Kuzey Makedonya'dan geliyoruz. Youth on Board sivil toplum kuruluşuna ait bir grup. Kastamonu'yu çok beğendik. Projenin bir üyesi olmak, projenin bir katılımcısı olmak bizler için çok iyi oldu. Türk halkı ile olan ikili ilişkilerimiz her geçen gelişiyor. Bu konuda minnettarım. Grubum çok mutlu, üniversitede ve Kastamonu'da olmaktan çok mutluyuz" ifadelerini kullandı.