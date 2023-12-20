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Kastamonu'da firari hükümlü yakalandı - Son Dakika
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Kastamonu'da firari hükümlü yakalandı

Kastamonu'da hırsızlık ve dolandırıcılık suçlarından 14 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü, polis ekipleri tarafından yakalandı.

Kastamonu\'da firari hükümlü yakalandı
20.12.2023 - 17:47,
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Kastamonu'da hırsızlık ve dolandırıcılık suçlarından 14 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.

Kastamonu İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince haklarında yakalama kararı bulunanlara yönelik çalışma yürütüldü.

Bu kapsamda hırsızlık ve dolandırıcılık suçlarından 14 yıl 3 ay kesinleşmiş cezası bulunan V.Y, kent merkezinde yakalandı.

Hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine konuldu.

Kaynak: AA
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