Kastamonu'da Firari Hükümlü Yakalandı - Son Dakika
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Kastamonu'da Firari Hükümlü Yakalandı

Kastamonu'da 62 ayrı dolandırıcılık suçundan aranan ve 22 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü, İstanbul'da düzenlenen operasyonla yakalandı. Emniyet Müdürlüğü ekipleri, sosyal medya üzerinden dolandırıcılık yapan U.E'nin peşine düşerek başarılı bir operasyon gerçekleştirdi. Üst aramasında sahte Türk Silahlı Kuvvetleri personel tanıtım kartı ele geçirilen U.E, cezaevine gönderildi.

14.06.2024 16:01
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Kastamonu'da, 62 ayrı dolandırıcılık suçundan aranan ve 22 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.

Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, bilişim sistemlerinin araç olarak kullanılması suretiyle sosyal medya uygulaması üzerinden dolandıcılık yapan U.E'nin yakalanması için çalışma başlattı.

Bir dosyadan 22 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan, ayrıca 62 ayrı dolandırıcılık suçundan da aranan U.E'nin İstanbul'da bulunduğunu tespit eden ekipler, düzenlenen operasyonla firari hükümlüyü yakaladı.

Üst aramasında Türk Silahlı Kuvvetleri ibareli sahte personel tanıtım kartı ele geçirilen U.E, işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.

Kaynak: AA

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