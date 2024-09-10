Kastamonu'da Masa Tenisi Eğitimi Sınav Başarıları Getirdi

Güncel

Kastamonu'da İl Emniyet Müdürlüğü tarafından yürütülen "Hayata Renk Verelim Projesi" kapsamında masa tenisi öğrenen öğrenciler, sınavlarda da başarı elde etti.

İl Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü koordinesinde Kronospan Orman Ürünleri AŞ'nin desteğiyle yürütülen sosyal sorumluluk projesi kapsamında öğrencilere masa tenisinda eğitim verildi.

Eğitim alan sporculardan Engincan Aşıkoğlu Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi, Tuana Hasdemir ve Yavuz Selim Avan, İstanbul Kabataş Erkek Lisesini, Mustafa Türkalp Saçı, Kerem Aaydemir ve Eymen Berke Tıraş Kastamonu Fen Lisesini, Elif Yaren Tunçer de Gaziantep Fen Lisesini kazandı.

Başarılı öğrenciler, Kastamonu Emniyet Müdürü Kayhan Ay'ı ziyaret etti.

Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, "Gençlerimizi canıgönülden tebrik ediyor, yeni eğitim döneminde başarılar diliyoruz." ifadesine yer verildi.