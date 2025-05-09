Kastamonu'da Şeyh Şaban-ı Veli Anma Haftası Başladı - Son Dakika
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Kastamonu'da Şeyh Şaban-ı Veli Anma Haftası Başladı

Kastamonu\'da Şeyh Şaban-ı Veli Anma Haftası Başladı

Kastamonu'da, 30. Uluslararası Şeyh Şaban-ı Veli Anma Haftası etkinlikleri mehterle başladı.

09.05.2025 17:39
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Kastamonu'da, "30. Uluslararası Şeyh Şaban-ı Veli ve Kastamonu Evliyaları Anma Haftası" etkinlikleri başladı.

Etkinliklerin başlaması dolayısıyla Kale Altı Şelale mevkisinden Şeyh Şaban-ı Veli Külliyesi'ne mehteran eşliğinde yürüyüş düzenlendi.

Cuma namazının ardından külliyedeki program Kuran-ı Kerim tilaveti ve ney dinletisi ile başladı.

Eski Devlet Bakanı Murat Başesgioğlu, konuşmasında, Şeyh Şaban-ı Veli'nin "Yoklukta ermek, marifet değildir. Asıl keramet, varlığı hazmedebilmektir." sözünün çok değerli olduğunu belirtti.

Kastamonu'nun çok özel bir yer olduğunu ifade eden Başesgioğlu, "Kastamonu tarih sahnesi boyunca herkese gönlünü, kucağını açmış bir toprak. Bize büyük bir miras, büyük bir birikim bırakmış topraklar. Bizim bu mirasa sahip çıkmamız gerekiyor." dedi.

AK Parti Milletvekili Serap Ekmekci ise Şeyh Şaban'ı Veli ve evliyaların nefes aldığı aynı iklimi soludukları için çok şanslı olduklarını dile getirerek, şunları kaydetti:

"Kadim vatanımızda Türk ve İslam yurdu mayasının tutmasında inanç önderlerimizin emeği büyük. Gerek doğdukları gerekse göç ettikleri coğrafyaları Türk'ün ve İslam'ın kalesi haline getirdiler. Evvel zamandan gelen kültürü yok saymadan, birbirine saygılı ve sevgide kusur etmeyen anlayış ile toplumsal barışı sağlayarak örnek bir medeniyete imza attılar."

Belediye Başkanı Hasan Baltacı da dayanışmanın, hoşgörünün hayat bulduğu bir yerde olduklarını söyledi.

Anadolu'nun dört manevi değerinden biri olan Şeyh Şaban-ı Veli'nin hayatı boyunca hakkı ve adaleti savunduğunu anlatan Baltacı, "Yuvamız Kastamonu'da her bir hemşehrimizin huzuru, refahı ve mutluluğu için gece gündüz demeden çalışıyoruz. Farklılıklarımızla birbirimizi kucaklayarak, ortak bir geleceği sevgiyle ve adaletle inşa edeceğimize inanıyoruz." diye konuştu.

Hz. Pir Şeyh Şaban-ı Veli Kültür Vakfı Başkanı Mehmet Çiftçi ise " Ankara'da Hacı Bayram Veli, Nevşehir'de Hacı Bektaş Veli, Konya'da Mevlana Celaleddin Rumi ve Kastamonu'da Hz. Pir Şeyh Şaban-ı Veli efendimiz, güzel Anadolu'muzun dört temel direğinden biri olarak kabul edilir." ifadelerini kullandı.

Kastamonu Müftüsü Bekir Derin tarafından yapılan duanın ardından Ahmet Kutluhan'ın Hüsn-i Hat Sergisi'nin açılışı ile program sona erdi.

Programa, Vali Yardımcısı Aydın Ergün, Kastamonu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Hamdi Topal, Emniyet Müdürü Kayhan Ay, İl Genel Meclisi Başkanı Doğan Ünlü ve vatandaşlar katıldı.

3 gün sürecek etkinliklerde kent merkezi ile Hanönü ve Taşköprü ilçelerinde programlar düzenlenecek.

Kaynak: AA

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