Kastamonu\'da sis görüş mesafesini 100 metreye düşürünce sürücüler yavaşladı

Kastamonu'da sis görüş mesafesini 100 metreye düşürünce sürücüler yavaşladıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Kastamonu'da Doğu Çevre Yolu ve Ankara kara yolunda sis nedeniyle görüş mesafesi 100 metreye kadar indi. Kastamonu'dan Çankırı ve Ankara'ya giden sürücüler yolda yavaş ilerlemek zorunda kalırken trafik ekipleri takip mesafesi ve aşırı hız uyarısı yapıyor.
Kastamonu'da etkili olan sis görüş mesafesini düşürdü.
Doğu Çevre Yolu ve Ankara kara yolunda sis etkili oluyor.
Bölgedeki sis nedeniyle görüş mesafesi 100 metreye kadar düştü.
Sürücüler, sisin etkisiyle Kastamonu'dan Çankırı ve Ankara'ya ulaşımı sağlayan kara yolunda yavaş ilerlemek zorunda kaldı.
Trafik ekipleri, sürücüleri takip mesafelerini korumaları ve aşırı hızdan kaçınmaları yönünde uyarıyor.
Kaynak: AA
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