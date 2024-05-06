Kastamonu'da Sulama Kanalında Başsız Ceset Bulundu - Son Dakika
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Kastamonu'da Sulama Kanalında Başsız Ceset Bulundu

Kastamonu\'da Sulama Kanalında Başsız Ceset Bulundu

Kastamonu'nun Araç ilçesine bağlı İğdir köyünde 3 gündür haber alınamayan A.Y'ye ait olduğu düşünülen başsız bir ceset, sulama kanalının beton köprüsünün altında bulundu. Jandarma ekipleri, kayıp başını bulmak için bölgede kadavra köpekleriyle arama çalışmalarını sürdürüyor. Olayla ilgili Ş.K, N.K. ve E.Ö. gözaltına alındı.

06.05.2024 19:57
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Kastamonu'da sulama kanalında başsız bir ceset bulundu.

Alınan bilgiye göre, merkez Dere köyü kırsal alanında vatandaşlar tarafından terk edilmiş halde bir araç bulundu. İhbar üzerinde bölgede inceleme başlatan Kastamonu İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, aracın yakınındaki sulama kanalının beton köprüsünün altında başsız bir ceset buldu.

Cesedin Araç ilçesine bağlı İğdir köyünde ikamet eden ve 3 gündür kendisinden haber alınamayan A.Y'ye ait olduğu düşünülüyor.

Jandarma ekipleri kayıp başı bulmak için bölgede kadavra köpekleri ile arama çalışmalarını sürdürüyor.

Soruşturmayı genişleten ekipler olayla ilgili Ş.K, N.K. ve E.Ö'yü gözaltına aldı.

Kaynak: AA

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