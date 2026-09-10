Kastamonu Taşköprü'de kuşburnu toplarken 30 metreden yuvarlanan Hasan Tekeci yaralandı
Kastamonu'nun Taşköprü ilçesinde kuşburnu toplamak için gittiği ormanda yaklaşık 30 metreden yuvarlanan Hasan Tekeci yaralandı. Jandarma, sağlık ve AFAD ekiplerinin engebeli arazide yürüttüğü arama kurtarma çalışmasıyla ulaşılan Tekeci, ambulansla hastaneye kaldırıldı.
KASTAMONU'nun Taşköprü ilçesinde kuşburnu toplamak için gittiği ormanda yaklaşık 30 metreden yuvarlanan Hasan Tekeci, yaralandı.
Olay, Taşköprü ilçesine bağlı Dereköy Dikmen Mahallesi'nde meydana geldi. Hasan Tekeci, kuşburnu toplamak için gittiği ormanda dengesini kaybedip, 30 metre yükseklikten yuvarlandı. İhbar üzerine bölgeye Jandarma, sağlık ve AFAD ekipleri sevk edildi. Ekiplerin engebeli arazide yürüttükleri arama kurtarma çalışması sonunda Tekeci'ye ulaşıldı. Tekeci, yaralı halde bulunduğu yerden çıkarıldı. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Hasan Tekeci, ambulansla hastaneye kaldırıldı.
Kaynak: DHA
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