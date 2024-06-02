Kastamonu Valiliği, KKKA Hastalığına Karşı Vatandaşları Uyardı - Son Dakika
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Kastamonu Valiliği, KKKA Hastalığına Karşı Vatandaşları Uyardı

Kastamonu Valiliği, KKKA Hastalığına Karşı Vatandaşları Uyardı

Kastamonu Valiliği, Kırım Kongo Kanamalı Ateşi (KKKA) hastalığına karşı vatandaşları bilgilendirmek amacıyla Sağlık Bakanlığı Kastamonu İl Sağlık Müdürlüğü tarafından hazırlanan bir video paylaştı. Videoda uzmanlar, KKKA hastalığına dikkat edilmesi gereken noktaları anlattı. Hastalığın kenelerle taşınan bir virüs nedeniyle ölümcül sonuçlara yol açabileceği belirtildi. Vatandaşlar, kene riski taşıyan alanlara giderken vücudu örten giysiler giymeli ve kenelerin vücuda girmesini engellemek için önlemler almalıdır.

02.06.2024 10:29
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Kastamonu Valiliği yayınladığı video ile Kırım Kongo Kanamalı Ateşi (KKKA) hastalığına karşı vatandaşları uyardı.

Valilik, Sağlık Bakanlığı Kastamonu İl Sağlık Müdürlüğü tarafından hazırlanan videoyu sosyal medya hesaplarından paylaştı.

Videoda Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Uzmanı Dr. Firuza Soyak, KKKA hastalığıyla ilgili dikkat edilmesi gereken noktalara dikkati çekti.

Soyak, KKKA'nın kenelerle taşınan virüsle oluşan ateş, halsizlik, iştahsızlık, kas ağrısı, baş ağrısı, bulantı, kusma, ishal ve ağır vakalarda kanama gibi bulgularla seyrederek ölümlere neden olabilen bir hastalık olduğunu belirtti.

Hastalığın Türkiye'de bahar ve yaz aylarında görüldüğüne ve ilk vakanın Tokat'ta ortaya çıktığına işaret eden Soyak, "İlk kez Tokat ve civarında dikkatleri çeken Kırım Kongo Kanamalı Ateşi vakaları çoğunlukla İç Anadolu'nun kuzeyi, Orta Karadeniz ve Doğu Anadolu'nun kuzeyinde yoğunlaşmaktadır. Hastalık ülkemizde başlıca hastalık etkenini taşıyan kenenin tutunması, kene ile temas veya hasta kişilerin kan, doku, vücut çıkartılarına korunmasız temas sonucunda da bulaşabilmektedir." ifadelerini kullandı.

Tarla, bağ, bahçe, orman ve piknik alanları gibi kene yönünden riskli alanlara gidilirken, kenelerin vücuda girmesini engellemek maksadıyla mümkün olduğu kadar vücudu örten giysiler giyilmesi, pantolon paçalarının çorapların içine sokulması gerektiğini belirten Soyak, ayrıca kenelerin elbise üzerinde rahat görülebilmesi için açık renkli kıyafetler tercih edilmesinin önemli oldugunu belirtti.

Soyak, şu uyarıları yaptı:

"Kene yönünden riskli alanlardan dönüldüğünde kişi kendisinin ve çocuklarının vücudunda (kulak arkası, koltuk altları, kasıklar ve diz arkası dahil) kene olup olmadığını kontrol etmeli, kene tutunmuş ise hiç vakit kaybetmeden çıplak el ile dokunmamak şartıyla vücuda tutunduğu en yakın yerden tutarak uygun bir malzeme ile (bez, naylon poşet, eldiven gibi) çıkarmalıdır. Kişi keneyi kendisi çıkaramadığı durumlarda en yakın sağlık kuruluşuna başvurmalıdır. Kene ne kadar erken çıkarılırsa hastalığın bulaşma riskinin de o kadar azalacağı unutulmamalıdır. Hastalık hayvanlarda belirti göstermeden seyrettiğinden hastalığın sık olarak görüldüğü bölgelerde bulunan hayvanlar sağlıklı görünse bile hastalığı bulaştırabilirler. Bu sebeple hayvanların kanlarına, vücut sıvılarına veya dokularına çıplak el ile temas edilmemelidir."

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Kastamonu Valiliği, KKKA Hastalığına Karşı Vatandaşları Uyardı - Son Dakika

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