Kasten Öldürmeye Teşebbüs Davası

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İzmir'in Çiğli ilçesinde boşandığı karısını silahla yaralayan ve hakkında eski eşe karşı kasten öldürmeye teşebbüs suçundan dava açılan sanığın yargılanmasına devam edildi.

Karşıyaka 3. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuklu sanık F.B, eski eşi Aysel Aydemir, taraf avukatları ile Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı avukatı katıldı.

Mahkeme başkanı, sanık hakkında Manisa Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesinden gönderilen akıl sağlığının yerinde olduğu yönündeki beyanı okudu.

Sanık avukatının raporu kabul etmediklerini belirterek, İstanbul Adli Tıp Kurumundan yeni rapor alınması talebi reddedildi.

Aysel Aydemir, olayın yaşandığı gün sanığın kendisini öldürmeye geldiğini ifade ederek, psikolojisinin bozulduğunu kaydetti.

Savcı mütalaasında kasten adam öldürmeye teşebbüs suçunun eski eşe karşı işlenmesi sebebiyle cezanın ağırlaştırılarak uygulanmasını, ayrıca ruhsatsız silah bulundurmaktan da cezalandırılmasına karar verilmesini talep etti.

Mütalaa sonrası söz verilen sanık F.B. pişman olduğunu belirterek, "Öldürmek istesem öldürürdüm. Silah kullanmayı iyi biliyorum." dedi.

Duruşma, sanık vekilinin savunması için süre istemesi nedeniyle ertelendi.

İzmir'in Çiğli ilçesinde 19 Haziran'da işe gitmek için evden çıkan Aysel Aydemir, 5 yıl önce ayrıldığı ve koruma tedbiri kararı aldırdığı eski eşi F.B. tarafından silahla yaralanmış, yakalanan F.B. tutuklanmıştı.