Katar, ABD-İran Görüşmelerinde İlerleme Sağlandığını Açıkladı - Son Dakika
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Katar, ABD-İran Görüşmelerinde İlerleme Sağlandığını Açıkladı

Katar, ABD-İran Görüşmelerinde İlerleme Sağlandığını Açıkladı
02.07.2026 00:45
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Katar, Doha'daki müzakerelerde ABD ve İran arasında olumlu gelişmeler kaydedildiğini duyurdu.

Katar, ABD ile İran arasındaki görüşmelerde olumlu ilerleme sağlandığını açıkladı.

Katar Dışişleri Bakanlığı sözcüsü Macid el-Ensari, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı açıklamada, Katar ve Pakistan'ın arabuluculuğunda Katar'ın başkenti Doha'da, ABD ve İranlı müzakere heyetleriyle ayrı ayrı gerçekleştirilen görüşmelerde İslamabad Mutabakat Zaptı kapsamındaki konularda olumlu ilerleme kaydedildiğini belirtti.

Görüşmelerde, İsviçre'deki "Luzern Gölü Zirvesi"nde elde edilen sonuçlar temel alınarak İslamabad Mutabakat Zaptı'na ilişkin başlıklarda olumlu ilerleme sağlandığını ifade eden Ensari, tarafların müzakereleri önümüzdeki dönemde sürdürme konusunda mutabık kaldığını aktardı.

Ensari, bir sonraki görüşmenin ise eski İran lideri Ali Hamaney'in cenaze töreninin tamamlanmasının ardından mümkün olan en kısa sürede yapılmasının kararlaştırıldığını ifade etti.

ABD Başkanı Donald Trump, 29 Haziran'da yaptığı açıklamada, İran'ın toplantı talebinde bulunduğunu, toplantının 30 Haziran'da Katar'ın başkenti Doha'da yapılacağını duyurmuştu. İran tarafı ise Doha'ya gideceğini ancak 14 Haziran'da varılan mutabakattaki maddeler yerine getirilmeden ABD heyetiyle görüşme yapmayacağını açıklamıştı.

İran Dışişleri Bakan Yardımcısı Kazım Garibabadi ise İran heyetinin Doha'da özellikle Lübnan ile ilgili olarak ABD ile Mutabakat Zaptı'nın uygulanmasını ve dondurulmuş varlıkların serbest bırakılmasını takip etmek amacıyla Katar ve Pakistan heyetleriyle üçlü görüşme yaptıklarını, ABD heyetiyle görüşmediklerini söylemişti.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Katar, ABD-İran Görüşmelerinde İlerleme Sağlandığını Açıkladı - Son Dakika

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