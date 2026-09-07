Katar Başbakanı Al Sani, resmi temaslar için Çin'e gidiyor
Katar Başbakanı ve Dışişleri Bakanı Muhammed bin Abdurrahman Al Sani, 7-8 Eylül'de Çin'i ziyaret edecek. Çin Dışişleri Bakanlığı, ziyaretin resmi davet üzerine yapılacağını açıkladı.
BEİJİNG, 7 Eylül (Xinhua) -- Katar Başbakanı ve Dışişleri Bakanı Muhammed bin Abdurrahman Al Sani, 7-8 Eylül tarihlerinde Çin'i ziyaret edecek.
Çin Dışişleri Bakanlığı sözcüsü pazar günü yaptığı açıklamada ziyaretin resmi davet üzerine gerçekleşeceğini bildirdi.
Kaynak: Xinhua
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