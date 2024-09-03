Katar Başbakanı Al Sani, ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı ile Gazze Görüşmeleri Yaptı

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Katar Başbakanı ve Dışişleri Bakanı Muhammed bin Abdurrahman Al Sani, ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan ile telefonda görüştü.

Katar Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, "Katar Başbakanı ve Dışişleri Bakanı Al Sani, ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan'dan bir telefon aldı. Telefon görüşmesinde Gazze Şeridi'ndeki ve işgal altındaki Filistin topraklarında yaşanan son gelişmeler ele alındı." ifadelerine yer verildi.

ABD Başkanı Joe Biden, ulusal güvenlik ekibiyle Gazze'deki son durumu ve esirlerin serbest kalmasını sağlayacak olası bir ateşkes anlaşmasını görüşmek üzere Beyaz Saray'a gelişinde bir basın mensubunun sorusu üzerine İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun ateşkes için yeteri kadar çaba göstermediğini ifade etmişti.