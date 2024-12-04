Katar, Çatışmalara Çözüm İçin Türkiyeli Ortaklarla Çalışıyor

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Katar Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Katar'ın bölgedeki çatışmaları sona erdirecek çözümler için Türkiye ve bölgedeki diğer ortaklarla birlikte çalıştığı ifade edildi.

Katar Başbakan Danışmanı ve Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Macid el-Ensari, yaptığı açıklamada Suriye krizine dair kapsamlı bir siyasi çözüm bulunması gerektiğini vurguladı.

Katar Başbakanı ve Dışişleri Bakanı Şeyh Muhammed bin Abdurrahman Al Sani'nin geçtiğimiz günlerde Türkiye ve Mısır yetkilileri ile yaptığı görüşmelere de değinen Ensari, bu temaslarda ekonomik, siyasi ve insani iş birliklerinin ele alındığını belirtti. Görüşmelerde ayrıca Filistin meselesi ve bölgedeki diğer gelişmelerin değerlendirildiğini aktardı.

Ensari, Katar Dışişleri Bakanı Abdurrahman Al Sani'nin, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ile telefon görüşmesi gerçekleştirdiğine dikkat çekerek, iki ülke arasındaki işbirliği ilişkilerini, bunları destekleme ve geliştirme yollarını, bölgedeki gelişmeleri ve atılacak adımları değerlendirdiklerini ifade etti.

Suriye için siyasi çözüm çağrısı

Suriye'deki durumun endişeyle takip edildiğini belirten Ensari, BM Güvenlik Konseyi'nin 2254 sayılı kararı doğrultusunda tarafları diyalog ve anlayışa davet etti. Ayrıca, sivillerin korunması gerektiğini vurgulayan Ensari, tüm tarafları gerilimi azaltmaya ve insani yardımların ulaştırılmasını sağlamaya çağırdı.

Askeri müdahalelerin sürdürülebilir sonuçlar üretmediğini savunduklarını ifade eden Ensari, siyasi bir çözümün Suriye halkının acılarını dindirebileceğinin altını çizdi. Ensari, ülkesinin uluslararası toplumla birlikte Suriye halkının birliğini, egemenliğini ve bağımsızlığını destekleyen bir çözüm için çalışmayı sürdüreceğini belirtti.

Gazze ve Lübnan'da barış çabaları

Katar'ın Gazze'de ateşkesin sağlanması için sürdürdüğü arabuluculuk çabalarına işaret eden Ensari, ülkesinin tüm taraflarla temas halinde olduğunu ve barış için diyalog kanallarını açık tuttuğunu vurguladı.

Lübnan'daki siyasi ve ekonomik krizin çözümü için de uluslararası bir yeniden yapılanma çabasının gerekli olduğunu ifade eden Ensari, Katar'ın bu süreçte aktif bir rol oynadığını dile getirdi.

Katar'ın bölgesel krizlerde tarafsız ve yapıcı bir arabulucu olarak uluslararası iş birliğine açık olduğunu yineleyen Ensari, Suriye'den Sudan'a, Gazze'den Ukrayna'ya kadar geniş bir yelpazede barış ve istikrar için çaba göstermeyi sürdüreceklerini belirtti.