Katar Türk Okulu 2024-2025 Dönemini Açtı - Son Dakika
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Katar Türk Okulu 2024-2025 Dönemini Açtı

Katar'daki Türk Okulu'nda 2024-2025 eğitim ve öğretim dönemi başladı. Okul bahçesinde düzenlenen açılış törenine Türkiye'nin Doha Büyükelçiliği Eğitim Müşaviri Mustafa Adaş, Katar'daki Türk kurumlarının temsilcileri, öğrenci, öğretmen ve veliler katıldı. Yeni dönemde Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli Müfredatı uygulanacak.

08.09.2024 22:17
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Katar'daki Türk Okulu'nda 2024-2025 eğitim ve öğretim dönemi başladı.

Yeni eğitim öğretim döneminin başlamasıyla okul bahçesinde düzenlenen açılış törenine Türkiye'nin Doha Büyükelçiliği Eğitim Müşaviri Mustafa Adaş, Katar'daki Türk kurumlarının temsilcileri, büyükelçilik çalışanlarının yanı sıra öğrenci, öğretmen ve veliler katıldı.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile başlayan törende Milli Eğitim Bakanlığı Doha Eğitim Müşaviri Mustafa Adaş, yurt dışındaki Türk okulları sayesinde kültürel bağların korunduğunu ve güçlendiğini aktardı.

Katar Türk Okulu Müdürü Ertuğrul Çalışkan da yeni eğitim öğretim döneminde "Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli Müfredatı"nın uygulanacağını belirterek yeni dönemin tüm öğrenciler, veliler ve öğretmenler için hayırlı olması temennisinde bulundu.

Törenin ardından " Çanakkale'den Gazze'ye Bağımsızlık Ruhu ve Vatan Sevgisi" temasıyla hazırlanan açılış dersiyle eğitim öğretime başlandı.

Sınıflarındaki bu ilk dersi Türk ve Filistin bayrağı çizerek dinleyen çocuklar, yeni eğitim öğretim dönemine başlamanın heyecanını yaşadı.

Başkent Doha'da 2016 yılında hizmet vermeye başlayan Türkiye Cumhuriyeti Milli Eğitim Bakanlığına bağlı Katar Türk Okulu, Türkiye'nin Doha Büyükelçiliği gözetiminde Türkiye ile aynı eğitim müfredatı ile faaliyet gösteriyor.

İlk, orta ve lise düzeyinde eğitim verilen okulda bu yıl toplam 40 öğretmen ve 605 öğrenci ile eğitime başlandı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Katar Türk Okulu 2024-2025 Dönemini Açtı - Son Dakika

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