Katar'dan Gazze'ye İlk Yardım Gönderildi

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DOHA, 28 Ocak (Xinhua) -- Gazze Şeridi'ne yardım ve destek sağlamak üzere bir kara köprüsü girişimi kuran Katar, pazartesi günü insani yardımların ilk partisini Gazze Şeridi'ne ulaştırdı.

Katar Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre, Katar Kalkınma Fonu, Katar Hayır Kurumu ve Katar Kızılay Derneği tarafından ortaklaşa sağlanan 2.600 tonluk yardım, Ürdün'deki Erez Sınır Kapısı üzerinden Gazze Şeridi'ne ulaştırıldı.

Açıklamada bu girişimin Katar'ın Filistin halkına olan sarsılmaz desteğini ve mevcut insani krizin aşılmasına yardımcı olma konusundaki kararlılığını yansıttığı vurgulandı.