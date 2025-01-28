Katar'dan İki Devletli Çözüm Vurgusu

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Katar, ABD Başkanı Donald Trump'ın Gazze Şeridi'ndeki Filistinlilerin topraklarından sürülmesi yönündeki çağrısının ardından, "Filistin halkının haklarına kavuşması için tek yolun iki devletli çözüm" olduğunu bildirdi.

Katar Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Macid el-Ensari, başkent Doha'da düzenlediği basın toplantısında, ABD Başkanı Trump'ın Gazze Şeridi'ndeki Filistinlilerin Ürdün ve Mısır'a sürülmesi yönünde yaptığı çağrıyla ilgili bir soruyu cevapladı.

Ülkesinin, Filistin halkının haklarını elde etmesi gerektiğini savunmaya devam edeceğini belirten Ensari, "Filistin halkının haklarına kavuşması hedefinin gerçekleşmesi için tek yol iki devletli çözümdür." dedi.

ABD Başkanı Trump, Gazze'nin "temizlenmesi için" Ürdün, Mısır ve diğer Arap ülkelerinin bölgeden daha fazla Filistinli mülteciyi kabul etmesi ve bu kişilerin "farklı yerlerde inşa edilecek konutlara yerleştirilmesi" çağrısı yapmıştı.

İşgal altındaki Filistin topraklarına komşu ülkeler Mısır ve Ürdün, Trump'ın çağrısını reddettiklerini açıklamışlardı.