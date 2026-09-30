Katar Dışişleri, ABD-İran arasındaki mesaj alışverişinin sürdüğünü bildirdi - Son Dakika
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Katar Dışişleri, ABD-İran arasındaki mesaj alışverişinin sürdüğünü bildirdi

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Katar Dışişleri, ABD-İran arasındaki mesaj alışverişinin sürdüğünü bildirdi
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Katar Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Macid el-Ensari, ABD ile İran arasındaki görüş ayrılıklarını gidermeye yönelik temasların sürdüğünü bildirdi. Doha'nın iki taraf arasında mesaj alışverişinde bulunduğunu belirten el-Ensari, New York'taki görüşmeler dahil son günlerde bir dizi temasın gerçekleştiğini kaydetti.

DOHA, 30 Eylül (Xinhua) -- Katar Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Macid el-Ensari, ABD ile İran arasındaki görüş ayrılıklarını gidermeyi amaçlayan toplantı ve temasların sürdüğünü belirterek, Doha'nın iki taraf arasında mesaj alışverişinde bulunduğunu ve barışçıl bir çözüm üzerinde uzlaşıya varılması için çalıştığını bildirdi.

El-Ensari salı günkü açıklamasında, New York'ta gerçekleştirilen görüşmeler de dahil olmak üzere son günlerde bir dizi toplantı ve mesaj alışverişinin gerçekleştiğini belirtti.

Sözcü, "Mevcut çabalar, taraflar arasında ortak bir zemin oluşturmayı hedefliyor" diyerek, Washington ile Tahran arasındaki görüş ayrılıklarını azaltmak ve iki taraf arasındaki iletişimi kolaylaştırmak için arabuluculuk çalışmalarını sürdüreceklerini ifade etti.

El-Ensari, "Bizim rolümüz, zorlukların üstesinden gelmek ve taraflar arasındaki uçurumu kapatmaya çalışmaktır. Şu anda yapılan da tam olarak budur" diyerek temasların sürdüğünü ve taraflar arasında mesaj akışının devam ettiğini kaydetti.

Arabuluculuk çalışmalarının seyrine ilişkin detay vermekten kaçınan El-Ensari, Katar'ın barışçıl çözüm dışında bir seçenek görmediğini vurguladı.

Katar, son aylarda ABD ile İran arasındaki müzakere sürecini yeniden canlandırmaya yönelik diplomatik girişimlerini sürdürüyor. Katarlı yetkililer, geçen hafta New York'ta BM Genel Kurulu kapsamında gerçekleştirilen toplantılarda da bölgesel gerilimin azaltılmasını ve diyaloğa elverişli koşulların tesis edilmesi çabalarını ele almıştı.

Kaynak: Xinhua
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