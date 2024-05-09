Katar Emiri ve Kanada Başbakanı Gazze Şeridi\'ndeki gelişmeleri ele aldı

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Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani ile Kanada Başbakanı Justin Trudeau, İsrail saldırıları altındaki Gazze Şeridi'ndeki gelişmeleri ele aldı.

Katan haber ajansı QNA'nın haberine göre, iki lider telefonda görüştü.

Al Sani ve Trudeau, iki ülke arasındaki dostane ilişkiler ve işbirliğini geliştirmenin yollarını görüşmenin yanı sıra ortak öneme sahip uluslararası konuları ve ortak çıkarları ilgilendiren gelişmeleri değerlendirdi.

Katar Emiri ve Kanada Başbakanı görüşmede, Gazze Şeridi ve işgal altındaki Filistin topraklarındaki durum ve gelişmeleri de ele aldı.

Hamas, ateşkes önerisine onay vermişti

Hamas Hareketi Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye, Katar ve Mısır'a, Gazze Şeridi'nde ateşkes anlaşmasına ilişkin önerilerini onayladığını bildirmişti.

Hamas'ın Katar ve Mısır tarafından iletilen "ateşkes önerilerine" onay verdiğini duyurmasının ardından İsrail Savaş Kabinesi, Refah'ta saldırılara devam kararı almıştı.

İsrail ordusu, 6 Mayıs'ta yaptığı açıklamada, zorla yerinden edilmiş Filistinlilerin sığındığı Refah'ın doğusundaki bazı mahallelerin boşaltılmasını istemiş, dün sabah da Refah bölgesine kara saldırısı başlatarak Mısır ile olan sınır kapısının Gazze tarafını ele geçirdiğini duyurmuştu.

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda en az 14 bin 944'ü çocuk, 9 bin 849'u kadın olmak üzere 34 bin 844 Filistinli öldürüldü, 78 bin 404 kişi yaralandı.

Enkaz altında halen binlerce ölü olduğu bildirilirken, halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı da tahrip ediliyor.