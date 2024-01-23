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Katar Emiri ve Somali Cumhurbaşkanı, ikili ilişkileri görüştü - Son Dakika
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Katar Emiri ve Somali Cumhurbaşkanı, ikili ilişkileri görüştü

Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamad Al Sani ile Somali Cumhurbaşkanı Hasan Şeyh Mahmud, ikili ilişkileri ve ortak öneme sahip meseleleri ele aldı. İki lider, Doha'da gerçekleşen görüşmede ülkeler arasındaki ilişkileri ve ortak meseleleri masaya yatırdı. Somali Cumhurbaşkanı Mahmud, daha önce Mısır Cumhurbaşkanı ile de bir araya gelmişti. Somali'nin Somaliland bölgesi ise Etiyopya ile ticari ve askeri amaçlar için anlaşma imzalamıştı.

Katar Emiri ve Somali Cumhurbaşkanı, ikili ilişkileri görüştü
23.01.2024 - 23:35,
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Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamad Al Sani ile Somali Cumhurbaşkanı Hasan Şeyh Mahmud, ikili ilişkileri ve ortak öneme sahip meseleleri ele aldı.

Katar haber ajansı QNA'da yer alan habere göre, iki lider Katar'ın başkenti Doha'da bir araya geldi.

Şeyh Temim ile Cumhurbaşkanı Mahmud, iki ülke arasındaki ilişkileri ve ortak öneme sahip meseleleri masaya yatırdı.

Somali Cumhurbaşkanı Mahmud, 21 Ocak'ta da Mısır'a yaptığı ziyarette Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi ile bir araya gelmişti.

Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi, ülkesinin Somali'ye ve Somali'nin güvenliğine yönelik herhangi bir tehdide izin vermeyeceğini söylemişti.

Somali'den 1991'de tek taraflı bağımsızlığını ilan eden Somaliland, 1 Ocak'ta imzalanan mutabakat zaptıyla Etiyopya'ya ticari ve askeri amaçlar için kıyılarını kullanma izni vermişti.

Somaliland, nihai anlaşmanın imzalanmasıyla Etiyopya'nın kendisini tanıyacağını duyurmuştu.

Somali hükümeti, Etiyopya'nın, Somaliland'le denize erişim anlaşması yapması üzerine büyükelçisini Etiyopya'dan geri çekmişti.

Kaynak: AA
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