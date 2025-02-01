Katar, Filistinlilerin Gazze'den çıkarılmasını reddetti

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Katar, Filistin halkını Gazze Şeridi'nden çıkarma girişimlerini "kesinlikle" reddettiğini ve bu tür çağrıların işgal altındaki Filistin topraklarında çatışmaları yeniden canlandıracağını vurguladı.

Katar Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Başbakan ve Dışişleri Bakanı Şeyh Muhammed bin Abdurrahman Al Sani, Gazze Şeridi'nde ateşkes ve Birleşmiş Milletler Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı'nı (UNRWA) desteklemenin yollarını ele almak üzere 6 Arap ülkesinin katılımıyla Mısır'ın başkenti Kahire'de düzenlenen toplantıda konuştu.

Al Sani, "Katar'ın, kardeş Filistin halkını Gazze Şeridi'nden çıkarma girişimlerini tamamen reddettiğini" yineledi.

Katar Dışişleri Bakanı, bu tür çağrıların işgal altındaki Filistin topraklarında çatışmaları yeniden başlatacağını ve Filistin halkının acılarını artıracağını ifade etti.

Trump'tan Gazzelilerin komşu ülkelere gönderilmesi çağrısı

ABD Başkanı Donald Trump, 26 Ocak'ta yaptığı açıklamada, Gazze'deki Filistinlilerin başta Ürdün ve Mısır olmak üzere Arap ülkelerine sürgün edilmesi fikrini ortaya atmıştı.

Trump, Gazze'nin "temizlenmesi için" söz konusu ülkelerin daha fazla Filistinliyi kabul etmesi ve bu kişilerin "farklı yerlerde inşa edilecek konutlara yerleştirilmesi" çağrısında bulunmuş, bunun "geçici" veya "uzun süreli" olabileceğini söylemişti.

Bunun üzerine Ürdün ve Mısır'ın yanı sıra Arap Birliği, İslam İşbirliği Teşkilatı ve Birleşmiş Milletlerden Trump'ın teklifini reddeden açıklamalar gelmişti.

Ancak Trump, Gazzelilerin komşu ülkelere gönderilmesi yönündeki söylemini yineleyerek, Mısır ile Ürdün'ün Gazze'deki Filistinlileri ülkelerine kabul edeceğinden emin olduğunu söylemişti.