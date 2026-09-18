Katar, Hamas'a para verme iddiasını reddetti, Gazze yardımları İsrail onayıyla yapılıyor

Katar, Gazze Şeridi'ne yönelik insani yardımlarının Hamas'a değil Filistin halkına ulaştırıldığını belirterek, yardımların İsrail hükümetlerinin bilgisi, desteği ve onayı dahilinde, "açık ve şeffaf mekanizmalar" üzerinden yapıldığını bildirdi.

Katar Uluslararası Medya Ofisinden yapılan yazılı açıklamada, İsrail medyasında Katar'ın Gazze'ye yönelik insani yardımlarına ilişkin yayımlanan "asılsız iddialar ve uydurma haberler" reddedildi.

Açıklamada, "Katar hiçbir zaman Hamas'a para vermedi. Desteğimiz Gazze'deki Filistin halkına, özellikle ihtiyaç sahibi ailelere yönelik oldu." ifadelerine yer verildi.

Katar'ın yardımlarının gıda, ilaç, yakıt ve elektrik gibi temel ihtiyaçların karşılanmasını kapsadığı belirtilen açıklamada, söz konusu yardımların Birleşmiş Milletler ve İsrail makamlarıyla tam koordinasyon içinde gerçekleştirildiği kaydedildi.

Önceki yardım mekanizmaları kapsamında mali yardımların yanı sıra gıda, ilaç ve yakıtın Gazze'ye girişinden önce İsrail üzerinden geçtiği, yardımların Gazze'ye ulaştırılmasını ise Katar'ın doğrudan değil, İsrail makamlarıyla koordinasyon halinde BM kuruluşlarının gerçekleştirdiği aktarıldı.

Açıklamada, Katar'ın Gazze'ye yönelik yardımlarının yıllar boyunca birbirini izleyen İsrail hükümetlerinin bilgisi, desteği ve onayıyla, İsrail güvenlik birimlerinin de katılımıyla yürütüldüğü vurgulandı.

Ofisin açıklamasında, bu mekanizmaların dışında Hamas'a ulaşmış olabilecek herhangi bir paranın Katar veya Katar'ın insani yardımlarıyla bağlantısının bulunmadığı kaydedildi.

İsrail basınındaki haber

Yediot Aharonot gazetesinin bugünkü haberinde, Başbakan Binyamin Netanyahu'nun 2019'dan itibaren İsrail güvenlik ve istihbarat birimlerince Katar kaynaklı paranın bir bölümünün Hamas'ın askeri kanadına ulaşabileceği konusunda uyarıldığı, buna rağmen Gazze'ye yardım aktarımına izin verilmeye devam edildiği öne sürüldü.

Söz konusu haber İsrail'de siyasi tartışmaya yol açarken muhalif siyasetçiler, 7 Ekim 2023 saldırısı öncesinde Gazze'ye yönelik finansman politikasından Netanyahu'yu sorumlu tuttu.

Katar Uluslararası Medya Ofisinin açıklamasında ise İsrail'deki bazı aşırı sağcı aktörler ve siyasi çevrelerin Katar'a yönelik iddiaları, ülkenin rolünü itibarsızlaştırma ve İsrail iç siyasetindeki sorunlardan dikkati uzaklaştırma amacıyla kullandığı kaydedildi.

Ofisin açıklamasında, Katar'ın Gazze'deki "insani felaket" nedeniyle Filistin halkına yönelik insani desteğini sürdüreceği ve yardımların kesintisiz şekilde bölgeye ulaştırılması için uluslararası ortaklarıyla çalışmaya devam edeceği belirtildi.

Açıklamada ayrıca Katar'ın ateşkesin kalıcı hale getirilmesi ve adil ve sürdürülebilir barışın sağlanmasına yönelik arabuluculuk ve diplomatik çabalarını sürdüreceği dile getirildi.

Katar, yıllardır Gazze'deki ihtiyaç sahibi ailelere destek, yakıt ve elektrik finansmanı ile çeşitli insani yardımlar sağlıyordu. İsrail ise o dönemde yaptığı açıklamalarda, Gazze'deki insani durumun kötüleşmesini önlemek ve sükuneti korumak amacıyla bu yardımların bölgeye girişine izin verildiğini belirtmişti.