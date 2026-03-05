Katar Hava Sahası Uçuşlara Açıldı

Katar'ın, ABD- İsrail'in İran'a başlattığı saldırılarının ardından kapatılan hava sahasını tahliye uçuşlarına açma kararını geçici olarak askıya aldığı bildirildi.

Katar Havayolları'nın ABD merkezli X platformundaki hesabından yapılan yazılı açıklamada, Katar Sivil Havacılık Otoritesi'nin ilgili makamlardan onay alınmasının ardından ülke hava sahasının güvenli bir şekilde yeniden açıldığını duyurmasıyla uçuşlara yeniden başlayacağı belirtildi.

Açıklamada, 6 Mart'ta yerel saatle 09.00'da konuya ilişkin daha ayrıntılı bir güncelleme yapılacağı ifade edildi. Katar Hava Yolları, daha önceki açıklamasında bölgede mahsur kalan yolcular için 5 Mart itibarıyla sınırlı sayıda özel uçuş gerçekleştirileceğini duyurmuştu. Hava sahasının kapalı kalmaya devam etmesi nedeniyle tarifeli seferlerin askıda olduğu, ancak insani amaçlı "yardım uçuşlarının" devreye alınacağına yer verilen açıklamada, bugün itibarıyla Maskat ve Riyad üzerinden Avrupa'nın kilit noktalarına özel seferler düzenleneceği ve planlanan rotalar arasında Maskat'tan Londra, Berlin, Kopenhag, Madrid, Roma ve Amsterdam; Riyad'dan ise Frankfurt'un yer alacağı kaydedilmişti.