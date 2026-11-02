Katar'ın arabulucu heyetinin gerilime karşı bu gece Tahran'a ulaşması bekleniyor

Katar basını, ABD ile İran arasında yürütülen dolaylı müzakereler kapsamında Katarlı bir arabulucu heyetin yeniden İran'ın başkenti Tahran'a hareket ettiğini belirtti.

Katar merkezli Al Araby Al Jadeed gazetesinin konuya yakın kaynaklara dayandırdığı haberine göre, Muhammed bin Abdurrahman Al Sani'nin danışmanının başkanlık ettiği bir heyetin, gerilimi azaltmaya yönelik diplomatik temaslar kapsamında bu gece İran'ın başkenti Tahran'a ulaşması bekleniyor.

Katarlı arabulucular, 30 Ekim'de Tahran'da İran heyeti ile temaslarda bulunmuştu.

Ardından İran heyeti Katar'ın başkenti Doha'da iki gün boyunca Katarlı arabulucularla görüşmelere devam etmişti.

İran Dışişleri Bakanı Erakçi, Katar ve Pakistan arabuluculuğuyla yoğun bir istişare trafiği yürüttüklerini vurgulayarak, "Şartlarımızı ve planlarımızı sunduk. Her şey ABD'nin siyasi aklına bağlı. Eğer samimi olarak diplomasiyi tercih ederlerse biz hazırız ama askeri operasyon niyetindelerse geçmiş dönemdekinden daha ağır ve daha acı bir karşılık görecekler. Hürmüz Boğazı'nın açılması İran'ın şartlarının kabul edilmesine bağlı." ifadelerini kullanmıştı.

İran basınına konuşan bir kaynak ise ABD'nin İran'ın öne sürdüğü 7 şartı yerine getirinceye kadar herhangi bir yeni gelişme veya adımın söz konusu olmayacağını kaydetmişti.