Katar, İran Tanker Saldırısını Kınadı - Son Dakika
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Katar, İran Tanker Saldırısını Kınadı

Katar, İran Tanker Saldırısını Kınadı
08.07.2026 11:15
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Katar, İran'ın tankere saldırısını protesto etti ve sorumluluk istedi, uluslararası destek aldı.

DOHA/ABU DABİ/RİYAD, 8 Temmuz (Xinhua) -- Katar, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ve Körfez İşbirliği Konseyi (KİK), İran'ın Hürmüz Boğazı yakınlarında Katar'a ait bir tankere düzenlediği saldırıyı kınarken, Katar aynı zamanda İran'ın Doha Maslahatgüzarı'nı Dışişleri Bakanlığı'na çağırdı.

Katar Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Macid el-Ensari salı günü sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı açıklamada, Katar'ın saldırıdan, ortaya çıkan her türlü hasardan ve sonuçlarından İran'ı "yasal olarak tam sorumlu" tuttuğunu belirterek, Tahran'a bu tür tüm uygulamalara derhal son verme çağrısında bulundu.

Bakanlıktan daha sonra yapılan açıklamada da İran'ın Doha Maslahatgüzarı'na protesto notası verildiği belirtildi. Tahran'dan konuya ilişkin acilen açıklama talep edilen söz konusu notada, İran'dan olayın tekrarlanmasını önlemek için derhal önlemler alması ve uluslararası hukuka tam olarak riayet etmesinin istendiği kaydedildi.

Katar'ın çıkarlarını ve kabiliyetlerini korumak üzere uluslararası hukuk uyarınca uygun gördüğü her türlü önlemi alma hakkını saklı tuttuğu da ifade edildi.

BAE'nin resmi haber ajansı WAM'ın bildirdiğine göre, BAE Dışişleri Bakanlığı ise saldırıyı uluslararası deniz seyrüseferinin güvenliğine yönelik "ciddi bir tehdit" ve dünyanın en kritik deniz yollarından birinde güvenlik ve istikrarı zedeleyen "tehlikeli bir tırmanış" diye nitelendirdi.

Katar ile dayanışma içinde olduklarını kaydeden bakanlık, Katar gemilerini ve ülke çıkarlarını korumaya yönelik her türlü tedbire destek vereceklerini de vurguladı.

KİK Genel Sekreteri Casim Muhammed el-Budeyvi de bölgesel güvenlik ve istikrarı tehdit eden tehlikeli bir tırmanış diye nitelediği saldırıyı kınadı.

Budeyvi, saldırıya karşı atacağı tüm adımlarda Katar'a tam destek vereceklerini ifade etti.

İran'ın yarı resmi Fars Haber Ajansı'nın salı günkü haberine göre, İran Devrim Muhafızları Ordusu Donanması, ABD'nin koruması altındaki Umman rotası üzerinden uyarıları dikkate almadan boğazı geçmeye çalışan iki tankeri hedef almıştı. Birçok haberde söz konusu saldırıda Katar'a ait bir sıvılaştırılmış doğalgaz tankeri ile Suudi Arabistan bandıralı ham petrol tankerinin hasar gördüğü aktarıldı.

İran'ın resmi haber ajansı İRNA'nın salı günü bildirdiğine göre, İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekayi, Katar'ın kınamasını "tartışmalı", "kabul edilemez" ve "iyi komşuluk ilkesine aykırı" diye niteledi.

Bekayi, bölge ülkelerini ve denizcilik şirketlerini, İran ile ABD arasında kısa süre önce imzalanan mutabakat zaptına aykırı her türlü eylemden kaçınmaya çağırdı.

Kaynak: Xinhua

Savaş ve Çatışma, Denizcilik, Güvenlik, Politika, Enerji, Güncel, Katar, Dünya, İran, Son Dakika

Son Dakika Güncel Katar, İran Tanker Saldırısını Kınadı - Son Dakika

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