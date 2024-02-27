Katar, İsrail-Filistin ateşkes anlaşması iddialarını yalanladı - Son Dakika
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Katar, İsrail-Filistin ateşkes anlaşması iddialarını yalanladı

Katar, İsrail-Filistin ateşkes anlaşması iddialarını yalanladı

Katar Dışişleri Bakanlığı, Gazze'de ateşkes ve esir değişimi konusunda İsrail ile Filistinli gruplar arasında duyurulabilecek bir anlaşmanın olmadığını açıkladı. Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü, müzakerelerin henüz somut bir sonuç vermediğini belirtirken, Ramazan ayında ateşkes sağlanması için çaba harcadıklarını ifade etti. Ayrıca, Gazze'ye yapılan insani yardımların yetersiz kaldığına dikkat çekerek uluslararası topluma duruma müdahale çağrısında bulundu.

27.02.2024 17:55  Güncelleme: 17:58
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Katar, Gazze'de ateşkes ve esir değişimi konusunda İsrail ile Filistinli gruplar arasında duyurulabilecek bir anlaşmanın varlığını yalanladı.

Katar Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Macid el-Ensari, düzenlediği basın toplantısında, ateşkes ve esir takasıyla ilgili devam eden müzakerelerin şu ana kadar somut bir sonuç vermediğini söyledi.

En kısa zamanda anlaşmayla sonuçlanacak bir gelişmeden umutlu olduklarına ifade eden Ensari, "Ramazan ayında bir ateşkesin sağlanması için çabalıyoruz. Bu dönemde bazı Yahudi bayramları da söz konusu, dolayısıyla tüm tarafları ateşkese davet ediyoruz." dedi.

Anlaşmanın sağlanması için oldukça fazla engellerin olduğunu vurgulayan Ensari, müzakere sürecine zarar verebileceğinden dolayı bahsi geçen engellere dair detay vermedi.

Ateşkes ve esir takasıyla ilgili basında çıkan iddiaları hatırlatan Ensari, "Ateşkesin sağlanması için temel konularda net bir mutabakat yok. Herhangi bir anlaşma olsaydı duyuracaktım ancak bunun olması için hala çalışmalarımıza devam ediyoruz." diye konuştu.

Ensari, İsrail'in ramazan ayında Mescid-i Aksa'ya yönelik kısıtlama planlarına dair ise "Bu yönde atılacak her adım anlaşmanın önünde birer sorun olacak. Hatta bu gibi adımlarla tansiyonun yükselmesi muhtemeldir." değerlendirmesinde bulundu.

İsrail saldırıları ve ablukası altındaki Gazze Şeridi'ne insani yardımların ulaştırılması konusuna da değinen Ensari, bölgede yaklaşık 2,5 milyon insanın olması hasebiyle yardımların hep yetersiz kaldığını ifade etti.

Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki 300 bin insana hiçbir yardımın ulaşmadığını hatırlatan Ensari, uluslararası hukuka göre doğal bir hak sayılan yardımların müzakerelerde bir madde olarak konuşulmasından üzüntü duyduklarını dile getirdi.

Gazze'de durumun gittikçe kötüleşmesine rağmen yardımların azaldığını aktaran Ensari, uluslararası topluma duruma müdahale etme çağrısında bulundu.

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda en az 12 bin 660'ı çocuk, 8 bin 570'i kadın olmak üzere 29 bin 878 Filistinli öldürüldü, 70 bin 215 kişi yaralandı.

Enkaz altında halen binlerce ölü olduğu bildirilirken, halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı da tahrip ediliyor.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Katar, İsrail-Filistin ateşkes anlaşması iddialarını yalanladı - Son Dakika

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