Katar, Lübnan'daki Krize Dikkat Çekti - Son Dakika
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Katar, Lübnan'daki Krize Dikkat Çekti

Katar Bakanı Hatır, Lübnan'daki uluslararası eylemsizliği eleştirerek ateşkes talep etti.

08.10.2024 15:16
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Katar Uluslararası İşbirliğinden Sorumlu Devlet Bakanı Lulva el-Hatır, Lübnan'daki uluslararası eylemsizliğin daha önce Gazze ve Batı Şeria'da da görüldüğünü söyledi.

Hatır, Katar'ın Lübnan'a yönelik insani yardımlarını teslim etmek ve temaslarda bulunmak üzere başkent Beyrut'a geldi.

Katarlı Bakan, Beyrut Karantina Devlet Hastanesi'nde Lübnan Sağlık Bakanı Firas el-Ebyad ve Çevre Bakanı Nasır Yasin ile düzenlenen ortak basın toplantısında konuştu.

İsrail'in saldırıları sonucu Lübnan'da 125 sağlık personelinin hayatını kaybettiğini ve başka bir yerde böyle bir şey olsa uluslararası toplumun bu katliamı durdurmak için ayağa kalkacağını belirten Hatır, şu ifadeleri kullandı:

"Lübnan'daki uluslararası eylemsizliği Gazze ve Batı Şeria'da da gördük, bu durum İsrail'in işgali ve çatışmayı genişletmesine ve Lübnan'a saldırmaya cüret etmesine neden oldu."

Ülkesinin Lübnan'ı desteklemeyi sürdüreceğini kaydeden Bakan Hatır, "Bu savaşın yakında durmasını umuyoruz ve uluslararası toplumdan ateşkes için ciddi bir duruş talep ediyoruz." dedi.

Hatır, İsrail'in Lübnan'da belirli bir mezhebi ve belirli bir bölgeyi hedef aldığı iddiasının da temelsiz olduğuna dikkati çekerek Katar'ın Lübnan'daki insani krizi kontrol altına almak için kısa ve uzun vadeli planlar üzerinde çalıştığını aktardı.

Yardımlar 1, 2 milyon ihtiyaç sahibine ulaştırılacak

Lübnan Sağlık Bakanı Ebyad da Katar'ın yardımlarının iki ülke arasındaki kardeşliği yansıttığını, bu desteğin Lübnan halkının acılarını hafifleteceğini ancak gerçek çözümün ateşkes olduğunu dile getirdi.

Lübnan Çevre Bakanı Yasin ise Katar'ın Lübnan'a yaptığı yardımların yaklaşık 1,2 milyon ihtiyaç sahibine ulaştırılacağını kaydetti.

Kaynak: AA

Lübnan, beyrut, Katar, Son Dakika

Son Dakika Güncel Katar, Lübnan'daki Krize Dikkat Çekti - Son Dakika

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