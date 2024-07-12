Katar Şura Meclisi Başkanı, İsrail'in Gazze'ye yönelik savaşına tepki gösterdi

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Katar Şura Meclisi Başkanı Hasan Abdullah el-Ganim, İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik sürdürdüğü savaşa karşı uluslararası toplumun sessizliğini kınadı.

Ganim'in, Avrupa- Akdeniz ve Körfez Bölgesi için 2. Marakeş Parlamenter Ekonomik Forumu"nun açılışı için hazırladığı konuşma, foruma katılan Katar heyeti başkanı Abdullah Nasır es-Sebii tarafından okundu.

Buna göre Ganim, "İsrail, Gazze'de acımasız bir savaş yürütüyor ve şu ana kadar ardında üçte biri kadın, çocuk ve yaşlılardan oluşan yaklaşık 40 bin ölü ve 80 bini aşkın yaralı bıraktı." ifadesini kullandı.

Bu savaşın Gazze'de altyapıyı tamamen yok ettiğini ve insani durumu dayanılmaz hale getirdiğini belirten Ganim, "Gazze'de yaşanan her şey, tüm uluslararası insani yardım ve insan hakları kuruluşlarının gözü önünde cereyan ediyor. Bu kuruluşlar İsrail'in yaptıklarına tamamen sessiz." değerlendirmesinde bulundu.

Ganim, Katar'ın, Filistin halkının kendi topraklarında onurlu bir şekilde yaşama ve 1967 sınırlarında, başkenti Doğu Kudüs olan bağımsız bir devlet kurma hakkını desteklediğini bildirdi.