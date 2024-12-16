Katar, Suriye Büyükelçiliğini Yeniden Açıyor

Güncel

DOHA, 16 Aralık (Xinhua) -- Katar, Suriye'deki büyükelçiliğinin salı gününden itibaren yeniden faaliyete geçeceğini ve Halife Abdullah El Mahmud El Şerif'in maslahatgüzar olarak atandığını duyurdu.

Katar Dışişleri Bakanlığı'nın pazar günü yaptığı açıklamada bu adımın, 13 yıl aranın ardından Suriye ile diplomatik ilişkilerin yeniden tesisini temsil ettiği belirtildi.

Büyükelçiliğin yeniden açılmasıyla halihazırda devam eden hava köprüsü aracılığıyla gönderilen yardımlar da dahil olmak üzere Katar'ın, geçiş sürecindeki Suriye halkına insani yardım desteği sağlama çabalarının artacağı ifade edildi.

Çarşamba günü Katar, geçtiğimiz hafta eski Devlet Başkanı Beşar Esad'ın Heyet Tahrir Şam liderliğindeki militan koalisyonunca devrilmesi üzerine Şam'daki büyükelçiliğini yeniden açacağını duyurmuştu.

Katar, Suriye'de hükümet karşıtı protestoların patlak vermesinin ardından Şam'daki büyükelçiliğini 2011 yılında kapatmıştı.