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Katar, Umman, Ürdün, Irak ve Suudi Arabistan, Şam'daki İran diplomatik misyonunu hedef alan saldırıyı kınadı - Son Dakika
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Katar, Umman, Ürdün, Irak ve Suudi Arabistan, Şam'daki İran diplomatik misyonunu hedef alan saldırıyı kınadı

Katar, Umman, Ürdün, Irak ve Suudi Arabistan, Suriye'nin başkenti Şam'daki İran diplomatik misyonunu hedef alan saldırıyı kınadı. Saldırı, uluslararası anlaşmaların ve diplomatik normların ihlali olarak nitelendirildi. Diplomatik ve konsolosluk misyonlarının hedef alınmasının reddedildiği vurgulandı. Saldırıda hayatını kaybedenlere başsağlığı, yaralılara acil şifa dileklerinde bulunuldu.

02.04.2024 05:09
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Katar, Umman, Ürdün, Irak ve Suudi Arabistan, Suriye'nin başkenti Şam'daki İran diplomatik misyonunu hedef alan saldırıyı kınadı.

Katar Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, saldırı "diplomatik misyon merkezlerine saldırıyı suç sayan uluslararası anlaşmalar, sözleşmeler ve diplomatik normların açık ihlali" olarak nitelendirildi.

Diplomatik ve konsolosluk misyonlarının hedef alınmasının tamamen reddedildiği ve personelinin uluslararası hukuk kurallarına uygun korunmasının gerektiği vurgulanan açıklamada, Katar'ın sebebi ve nedenleri ne olursa olsun, şiddet ve terörizmi reddettiği yinelendi.

Saldırının kınandığı açıklamada, ölenlerin ailelerine, İran hükümetine ve halkına başsağlığı ve yaralılara acil şifa dileklerinde bulunuldu.

Umman Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada da Şam'daki İran diplomatik misyonuna düzenlenen saldırı kınandı.

Açıklamada, saldırı, Suriye'nin egemenliği ile diplomatik ve konsolosluk misyonlarının korunmasını gerektiren tüm uluslararası kanunların ve diplomatik dokunulmazlıkların ihlali olarak nitelendirildi.

Bölgedeki tırmanışın durdurulması ve saldırı ile güvenlik ve istikrarı tehdit eden diğer eylemlerin reddedilmesi gerektiği vurgulanan açıklamada, saldırıda hayatını kaybedenlerin ailelerine başsağlığı, yaralılara acil şifa dileklerinde bulunuldu.

Ürdün Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada da saldırı kınanarak, bunun "uluslararası hukukun ciddi ihlali ve diplomatik karargahların kutsallığına saldırı anlamına geldiği" vurgulandı.

Açıklamada, saldırıda yaşamını yitirenlerin ailelerine başsağlığı, yaralılara acil şifa dileklerinde bulunuldu.

Irak Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada da saldırı kınandı ve bunun "uluslararası hukukun ve Suriye'nin egemenliğinin açık ve aleni ihlali anlamına geldiği" vurgulandı.

Bölgedeki şiddet döngüsünün genişlemesinin daha fazla kaos ve istikrarsızlığa yol açacağı konusunda uyarıda bulunulan açıklamada, uluslararası topluma Gazze Şeridi'ndeki ölüm ve yıkım ile Suriye topraklarının hedef alınmasını durdurmak için acilen harekete geçme çağrısı yapıldı.

Suudi Arabistan Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada da saldırı kınandı.

Ne tür gerekçe ve bahaneyle olursa olsun, diplomatik tesislerin hedef alınmasının tamamen reddedildiği kaydedilen açıklamada, bu saldırının uluslararası diplomatik yasaların ve diplomatik dokunulmazlık kurallarının ihlali anlamına geldiğine işaret edildi.

Yemen'deki İran destekli Husiler de yaptıkları açıklamada saldırıyı kınadı.

İran Devrim Muhafızları Ordusundan yapılan açıklamada, Şam Büyükelçiliği yerleşkesindeki konsolosluk binasına dün İsrail tarafından düzenlenen füze saldırısında Tuğgeneral Muhammed Rıza Zahidi ile Tuğgeneral Muhammed Hadi Hac Rahimi dahil 7 yetkilinin hayatını kaybettiği duyurulmuştu.

Tel Aviv yönetimi ise İran'ın Şam'daki konsolosluk binasına düzenlenen saldırıyı resmi olarak üstlenmedi.

Kaynak: AA

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