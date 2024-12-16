Katar ve Lübnan Liderleri Görüştü

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Katar Dışişleri Bakanlığından Sorumlu Devlet Bakanı Muhammed bin Abdulaziz el-Halifi, Lübnan'da Başbakan Necib Mikati, Meclis Başkanı Nebih Berri ve Genelkurmay Başkanı Joseph Avn ile görüştü.

Lübnan Başbakanı Mikati'nin ofisinden yapılan açıklamada, Mikati ve Halifi'nin beraberindeki heyetle başkent Beyrut'ta görüştüğü bildirildi.

Açıklamada, görüşmenin içeriğine ilişkin detay verilmedi.

Lübnan Meclis Başkanı Nebih Berri'nın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada ise Berri ile Katarlı Bakan Halifi görüşmesinde siyasi gelişmelerin yanı sıra Lübnan'daki ve bölgedeki durum ile ikili ilişkilerin ele alındığı aktarıldı.

Lübnan ordusunun, X sosyal medya platformundan yapılan açıklamada ise Genelkurmay Başkanı Avn'ın Katarlı Bakan Halifi ile görüştüğü belirtildi.

Açıklamada, "mevcut istisnai şartlar göz önüne alınarak Katar'ın Lübnan ordusuna verdiği desteğin devam edeceği" vurgulandı.