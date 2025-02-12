Katar ve Mısır'dan Gazze için Ateşkes Çabaları

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Katar ve Mısır'ın, İsrail'in bozma tehdidinde bulunduğu Gazze Şeridi'ndeki ateşkes anlaşmasını "kurtarma çabalarını" yoğunlaştırdığı belirtildi.

Mısır'da yayın yapan "El- Kahire el-İhbariyye" televizyonunun, ismi açıklanmayan Gazze'deki ateşkes anlaşması konusunda bilgili bir kaynaktan aktardığı haberinde, "Mısır ve Katar, Gazze'deki ateşkes anlaşmasını kurtarmak için diplomatik çabalarını yoğunlaştırıyor." ifadesi kullanıldı.

İsrail ve Hamas ile üst düzey temasların sürdüğü belirtilen haberde, Gazze'de esir tutulan İsraillilerin cumartesi gününe kadar teslim edilmemesi durumunda İsrail ve ABD'nin saldırıları başlatma konusunda baskı yaptığı aktarıldı.

Kahire ve Doha yönetimlerinin İsrail ile Hamas'ın ateşkes anlaşması şartlarına uyması için çalıştığına dikkat çekilen haberde, siyasi ve sahadaki zorlukların bu durumu zorlaştırdığı ifade edildi.

Arabulucu olarak Mısır ve Katar'ın "yeni bir gerginlikten kaçınılması için anlaşmanın dengeli bir şekilde uygulanmasını garanti altına alacak ve sükunetini koruyacak bir çıkış yolu bulmaya çalıştığı" belirtildi.

Haberde, "Ateşkesin devamı herkesin çıkarınadır ve anlaşmanın çökmesinin bölgesel anlamda ciddi yansımaları olacak yeni bir şiddet dalgasına yol açacağı konusunda uyarıyoruz." ifadeleri kullanıldı.

ABD Başkanı Donald Trump, Ürdün Kralı 2. Abdullah ile görüşmesinde "Gazze'yi devralacaklarını ve buranın ABD'nin yetkisinde olacağını" ifade etmiş, Abdullah ise başta Mısır ve Suudi Arabistan olmak üzere Arap ülkelerinin bir araya gelerek sürece ilişkin görüşmeler yapacaklarını ve bu görüşmelerin sonucunun beklenmesi gerektiğini söylemişti.

Hamas'ın askeri kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları Sözcüsü Ebu Ubeyde de 10 Şubat'ta yaptığı açıklamada, 15 Şubat'ta gerçekleştirilmesi beklenen esir takasının İsrail'in ateşkes anlaşmasındaki taahhütlerini yerine getirmediği gerekçesiyle askıya alındığını bildirmişti.

Hamas'ın yaptığı açıklamada da askıya alma kararının esir takasından 5 gün önce duyurulduğu, böylece arabulucu ülkelere İsrail'e ateşkes maddelerine bağlı kalmasını sağlayacak baskıyı kurma fırsatı verildiği belirtilmişti.

Netanyahu ise, "Eğer Hamas esirlerimizi cumartesi öğleye kadar serbest bırakmazsa, ateşkes sona erecek ve İsrail şiddetli saldırılarına yeniden başlayacak ve Hamas sonunda yenilene kadar devam edecek." ifadelerini kullanmıştı.