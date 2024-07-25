Katar ve Mısır, Filistinli grupların ulusal birliği güçlendirmek için 'Pekin Diyaloğu'nu imzaladı - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Katar ve Mısır, Filistinli grupların ulusal birliği güçlendirmek için 'Pekin Diyaloğu'nu imzaladı

Katar ve Mısır, Filistinli grupların bölünmeye son vermek ve ulusal birliği güçlendirmek amacıyla 'Pekin Diyaloğu'nu imzalamasını memnuniyetle karşıladı. Katar Dışişleri Bakanlığı, 'Pekin Diyaloğu'nun ulusal safların birleşmesine katkıda bulunacak şekilde uygulanması temennisinde bulundu. Mısır Dışişleri Bakanlığı ise 'Filistin ulusal uzlaşmasını sağlamaya yönelik tüm bölgesel ve uluslararası çabaları memnuniyetle karşıladığını' ifade etti. 'Pekin Diyaloğu', 21 Temmuz'da imzalanmış olup, Filistinli grupların bölünmüşlüğe son verme ve birlik oluşturma amacını taşımaktadır.

25.07.2024 16:47
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Katar ile Mısır, Filistinli grupların bölünmeye son vermek ve ulusal birliği güçlendirmek amacıyla "Pekin Diyaloğu"nu imzalamasını memnuniyetle karşıladı.

Katar Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, "Pekin Diyaloğu"nun İsrail'in Gazze Şeridi'ndeki saldırıları ve işgal altındaki tüm Filistin topraklarındaki ihlallerine karşı koymak için ulusal safların birleşmesine katkıda bulunacak şekilde uygulanması yönündeki temennilere yer verildi.

Açıklamada, Filistin ulusal birliği yolunda önemli bir adım olarak değerlendirilen "Pekin Diyaloğu"nun başkenti Doğu Kudüs olmak üzere 1967 sınırlarında bağımsız bir Filistin devletinin kurulması yönünde önemli bir adım olduğu belirtildi.

Mısır Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Büyükelçi Ahmed Ebu Zeyd ise yaptığı açıklamada, ülkesinin "Filistin ulusal uzlaşmasını sağlamaya yönelik tüm bölgesel ve uluslararası çabaları memnuniyetle karşıladığını" ifade etti.

"Pekin Diyaloğu"nu memnuniyetle karşıladıklarını belirten Ebu Zeyd, "Filistin ulusal birliğinin, bağımsız bir Filistin devleti hayalini gerçekleştirmek için mutlak bir gereklilik olduğunu" vurguladı.

"Pekin Diyaloğu" imzalanmıştı

Çin, 21 ve 22 Temmuz'da Fetih Hareketi ile Hamas başta olmak üzere Filistinli grupların katıldığı "kapsamlı bir ulusal toplantıya" ev sahipliği yapmıştı.

Filistinli 14 grubun üst düzey temsilcisi, 21 Temmuz'da başlayan uzlaşma görüşmeleri sonrası aralarındaki bölünmüşlüğe son vermeyi ve birlik oluşturmayı amaçlayan "Pekin Diyaloğu"nu imzalamıştı.

Kaynak: AA

Dışişleri Bakanlığı, Filistin, Pekin, Mısır, Katar, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Katar ve Mısır, Filistinli grupların ulusal birliği güçlendirmek için 'Pekin Diyaloğu'nu imzaladı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


15:51 Erdoğan’ın talimatıyla gündeme geldi Bakan Işıkhan en borçlu 5 belediyeyi açıkladı Erdoğan'ın talimatıyla gündeme geldi! Bakan Işıkhan en borçlu 5 belediyeyi açıkladı
15:28 İzmir’deki elektrik faciası soruşturmasında 2 genel müdür dahil 6 kişi daha gözaltına alındı İzmir'deki elektrik faciası soruşturmasında 2 genel müdür dahil 6 kişi daha gözaltına alındı
15:01 4 kişiyi bıçaklayarak öldüren madde bağımlısı şahıs cezaevinden 5 gün önce çıkmış 4 kişiyi bıçaklayarak öldüren madde bağımlısı şahıs cezaevinden 5 gün önce çıkmış
15:01 Özel’den Cumhurbaşkanı Erdoğan’a ilginç borç teklifi: Camileri, elektrik trafolarını ve ortak alanları al düş yakamızdan Özel'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'a ilginç borç teklifi: Camileri, elektrik trafolarını ve ortak alanları al düş yakamızdan
14:21 Bakan Yerlikaya’dan Emniyet Müdürü’nün sakız çiğnediği görüntülere tepki: Gereğini yaparım Bakan Yerlikaya'dan Emniyet Müdürü'nün sakız çiğnediği görüntülere tepki: Gereğini yaparım
15:52 Gelen teklifleri duyurdu Acun Ilıcalı’dan çok konuşulacak Ferdi Kadıoğlu itirafı Gelen teklifleri duyurdu! Acun Ilıcalı'dan çok konuşulacak Ferdi Kadıoğlu itirafı
15:51 Dünyanın en eski şişe mesajı, okyanusa bırakılmasından 150 yıl sonra kıyıya vurdu Dünyanın en eski şişe mesajı, okyanusa bırakılmasından 150 yıl sonra kıyıya vurdu
15:31 Çakallarla Dans 7’nin çekimleri tamamlandı İlk kareler de geldi Çakallarla Dans 7'nin çekimleri tamamlandı! İlk kareler de geldi
15:31 İmzayı attı, çok net konuştu En-Nesyri’den Icardi ve Immobile için olay sözler İmzayı attı, çok net konuştu! En-Nesyri'den Icardi ve Immobile için olay sözler
14:17 Kadir Ezildi’nin kayınbiraderi ilahi sanatçısı Fırat Türkmen çıktı Kadir Ezildi'nin kayınbiraderi ilahi sanatçısı Fırat Türkmen çıktı
13:37 Taksiciler Odası Başkanı’ndan İBB’ye zam tepkisi: Bu maliyetlerle kontak kapatırız Taksiciler Odası Başkanı'ndan İBB'ye zam tepkisi: Bu maliyetlerle kontak kapatırız
12:50 Düğün salonunda PKK elebaşı lehine sloganlar atan 7 şüpheliden 3’ü gözaltına alındı Düğün salonunda PKK elebaşı lehine sloganlar atan 7 şüpheliden 3'ü gözaltına alındı
12:48 Türk futbol tarihine geçti Fenerbahçe, Youssef En-Nesyri için ödenen bonservis bedelini açıkladı Türk futbol tarihine geçti! Fenerbahçe, Youssef En-Nesyri için ödenen bonservis bedelini açıkladı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 25.07.2024 17:11:05. #1.13#
SON DAKİKA: Katar ve Mısır, Filistinli grupların ulusal birliği güçlendirmek için 'Pekin Diyaloğu'nu imzaladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement