Katar ve Mısır, Filistinli grupların ulusal birliği güçlendirmek için 'Pekin Diyaloğu'nu imzaladı

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Katar ile Mısır, Filistinli grupların bölünmeye son vermek ve ulusal birliği güçlendirmek amacıyla "Pekin Diyaloğu"nu imzalamasını memnuniyetle karşıladı.

Katar Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, "Pekin Diyaloğu"nun İsrail'in Gazze Şeridi'ndeki saldırıları ve işgal altındaki tüm Filistin topraklarındaki ihlallerine karşı koymak için ulusal safların birleşmesine katkıda bulunacak şekilde uygulanması yönündeki temennilere yer verildi.

Açıklamada, Filistin ulusal birliği yolunda önemli bir adım olarak değerlendirilen "Pekin Diyaloğu"nun başkenti Doğu Kudüs olmak üzere 1967 sınırlarında bağımsız bir Filistin devletinin kurulması yönünde önemli bir adım olduğu belirtildi.

Mısır Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Büyükelçi Ahmed Ebu Zeyd ise yaptığı açıklamada, ülkesinin "Filistin ulusal uzlaşmasını sağlamaya yönelik tüm bölgesel ve uluslararası çabaları memnuniyetle karşıladığını" ifade etti.

"Pekin Diyaloğu"nu memnuniyetle karşıladıklarını belirten Ebu Zeyd, "Filistin ulusal birliğinin, bağımsız bir Filistin devleti hayalini gerçekleştirmek için mutlak bir gereklilik olduğunu" vurguladı.

"Pekin Diyaloğu" imzalanmıştı

Çin, 21 ve 22 Temmuz'da Fetih Hareketi ile Hamas başta olmak üzere Filistinli grupların katıldığı "kapsamlı bir ulusal toplantıya" ev sahipliği yapmıştı.

Filistinli 14 grubun üst düzey temsilcisi, 21 Temmuz'da başlayan uzlaşma görüşmeleri sonrası aralarındaki bölünmüşlüğe son vermeyi ve birlik oluşturmayı amaçlayan "Pekin Diyaloğu"nu imzalamıştı.