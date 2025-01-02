Katar ve Suudi Arabistan'dan Suriye'ye Yardım Uçakları - Son Dakika
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Katar ve Suudi Arabistan'dan Suriye'ye Yardım Uçakları

Katar ve Suudi Arabistan, Suriye'ye insani yardım ulaştırmak için uçaklar göndermeye devam ediyor.

02.01.2025 20:47
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Katar ile Suudi Arabistan'a ait insani yardım taşıyan uçakların Suriye'nin başkenti Şam'a ulaştığı bildirildi.

Katar Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, "Bugün Katar Kalkınma Fonu tarafından sağlanan 31 ton gıda ve ambulansların da aralarında bulunduğu insani yardımı taşıyan Katar Silahlı Kuvvetlerine ait bir uçak Şam Uluslararası Havalimanı'na vardı." ifadelerine yer verildi.

Açıklamada, bunun, 30 Aralık'taki ilk uçaktan sonra Şam Havalimanı'na inen ikinci Katar uçağı olduğuna dikkat çekilerek, insani yardım taşımak amacıyla Katar'dan Suriye'ye kurulan hava köprüsünün de yedinci uçağı olduğu vurgulandı.

Diğer 5 Katar uçağı ise Türkiye, Lübnan ve Ürdün üzerinden Şam Havalimanı'na ulaşmıştı.

Öte yandan Suudi Arabistan resmi haber ajansı SPA'nın haberine göre, "Suudi Arabistan'ın Suriye halkına yardım etmek amacıyla başlattığı hava köprüsü" kapsamında üçüncü Suudi yardım uçağı da başkent Şam'a ulaştı.

Haberde, Kral Selman İnsani Yardım ve İnsani Çalışma Merkezi tarafından yürütülen yardım çalışma kapsamında gıda, barınma ve tıbbi yardım taşıyan bir uçağın Şam Havalimanı'na indiği kaydedildi.

Kral Selman İnsani Yardım ve İnsani Çalışma Merkezi tarafından dün iki yardım uçağının daha Suriye'ye ulaştığı bildirilmişti.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Katar ve Suudi Arabistan'dan Suriye'ye Yardım Uçakları - Son Dakika

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