Kavşaktaki Işık Kumrulara Yuva Oldu

Konya- Aksaray karayolu üzerinde bulunan Sultanhanı ilçe kavşağındaki trafik ışığı, kumrulara yuva oldu.
Yoldan geçen sürülerin ilgisini çeken yuvadaki kuşlar, kavşak üzerinde bulunan cami cemaatinin de sevgisini kazandı.
Alaaddin Keykubat Cami imam hatibi Ali Doğan, bütün hayvanlara merhametli davranılması gerektiğini söyledi.
Müezzin-kayyım Volkan Gülşen de kuşlar ve yuvalarının zarar görmemesi konusunda cemaati bilgilendirdiklerini aktardı.
