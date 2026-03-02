Kavuncu: Türkiye Dış Müdahalelere Geçit Vermeyecek - Son Dakika
Kavuncu: Türkiye Dış Müdahalelere Geçit Vermeyecek

02.03.2026 17:34
Kavuncu, Türkiye'nin özgürlüklerine vurgu yaparak dış müdahalelere karşı kararlılığını dile getirdi.

İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Buğra Kavuncu, "Cumhuriyetimizin bize bahşettiği tüm bu özgürlükler sayesinde ülkemize hiçbir şekilde namahrem eli değmemiş ve değmeyecektir. Türkiye'de içerideki siyaset tüm şiddetiyle devam etse de dışarıdan uzanacak hiçbir ele bu millet geçit vermedi ve vermeyecektir." dedi.

Kavuncu, partisinin İstanbul İl Başkanlığı'nda düzenlediği basın toplantısında, İran'da yaşanan gelişmeleri İYİ Parti olarak yakından takip ettiklerini söyledi.

İran halkının kendi kaderini tayin edecek medeniyet birikimine sahip olduğunu ifade eden Kavuncu, ülkenin geleceğine yine İran halkının karar vereceğini düşündüklerini dile getirdi.

ABD ve İsrail'in İran'a yönelik saldırılarını "önleyici savaş doktrini" kapsamında gerçekleştirdiğini belirten Kavuncu, "Bizim nezdimizde önleyici savaş doktrini uluslararası hukukun açık ihlalidir ve devletlerin saldırganlığını meşrulaştırmak için uydurulmuş teknik bir kavramdır. Üstelik bütün bu saldırılar, nükleer konusunda İran ile ABD arasındaki müzakere gerçekleştirilirken düzenleniyor. Viyana'da bir görüşme yapılacağına dair bir mutabakat söz konusuyken buna rağmen bu saldırının gerçekleşmiş olduğunu görüyoruz." diye konuştu.

Kavuncu, Venezuela'da da benzer bir sürecin yaşandığına dikkati çekerek, bölgedeki gelişmelerin daha geniş çaplı sonuçlar doğurabileceğine işaret etti.

İsrail'in güvenliği gerekçesiyle bölgenin ateşe atıldığını dile getiren Kavuncu, ABD'nin süreci uzaktan yönettiğini, ancak sonuçlarından bölge ülkelerinin etkilendiğini ifade etti.

Kavuncu, Körfez ülkelerine yönelik füze saldırıları ve artan gerilimin bölgesel bir savaş riskini beraberinde getirdiğini anlatarak egemen devletlere yönelik müdahalelerin sorunları çözmek yerine derinleştirdiğini kaydetti.

Türkiye'nin sınırları dışında yaşanan gelişmelere Ankara merkezli bakmak zorunda olduğunu belirten Kavuncu, Türkiye'nin İran'ın toprak bütünlüğünün korunmasını ve sivillerin gözetilmesini savunan bir yaklaşım benimsemesi gerektiğini söyledi.

Kavuncu, olası bir göç hareketine karşı Türkiye'nin hazırlıklı olması gerektiğinin altını çizerek, göç dalgasının sınırların dışında tutulmasının önemine işaret etti.

İran'daki etnik ve mezhepsel gerilimlerin Türkiye ve bölge ülkelerine yansıma ihtimaline de dikkati çeken Kavuncu, Türkiye'nin kendi sınırları içinde provoke edilebilecek unsurlara karşı dikkatli olması gerektiğini vurguladı.

Kavuncu, bölgede yaşayan soydaşların durumunun da yakından takip edilmesi gerektiğini belirtti. Türk dış politikasının, Irak ve Suriye'de Türkmenler konusunda yeterli bir sınav veremediğini savunan Kavuncu, benzer bir sürecin İran'da yaşanmaması için bugünden önlem alınması gerektiğini ifade etti.

İran'daki gelişmelerin Türkiye açısından Cumhuriyetin temel niteliklerinin önemini bir kez daha ortaya koyduğunu vurgulayan Kavuncu, laiklik ilkesiyle birlikte yaşam tarzı ve inanç özgürlüğünün güvence altına alındığını, vatandaşlık bilincinin ülkenin birliğini güçlendirdiğini söyledi.

Kavuncu, şunları kaydetti:

"Cumhuriyetimizin bize bahşettiği tüm bu özgürlükler sayesinde ülkemize hiçbir şekilde namahrem eli değmemiş ve değmeyecektir. Türkiye'de içerideki siyaset tüm şiddetiyle devam etse de dışarıdan uzanacak hiçbir ele bu millet geçit vermedi ve vermeyecektir. Dışarıdan gelecek herhangi bir müdahaleyi kendi iradesine yapılmış bir müdahale sayar. Türkiye sizin ayar verebileceğiniz bir ülke değildir. Siz Türkiye'ye hiçbir şey yapamazsınız, biz de Türkiye'ye hiçbir şey yaptırtmayız. Bu ülkenin kılına dahi dokunamazsınız."

Kaynak: AA

Basın Toplantısı, Dış Politika, Güvenlik, Türkiye, Güncel, Son Dakika

Künye
2.03.2026 18:34:58.
Kavuncu: Türkiye Dış Müdahalelere Geçit Vermeyecek
[Hata Bildir]
