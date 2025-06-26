Kayahan İçin 10. Yıl Anma Konseri - Son Dakika
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Kayahan İçin 10. Yıl Anma Konseri

26.06.2025 09:29
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Kültür Bakanlığı, Kayahan'ı 10. yılında unutulmaz bir konserle andı, sevilen eserleri çalındı.

Kültür ve Turizm Bakanlığının Türk müziğinin efsane ismi Kayahan'ın vefatının 10. yılına özel hazırladığı "Kayahan 10. Yıl Anma Konseri", Atatürk Kültür Merkezi'nde (AKM) sanatseverlerle buluştu.

Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Dr. Batuhan Mumcu'nun da izlediği konserde, Kayahan'ın kızı Beste Açar, Oğuzhan Koç, Murat Dalkılıç, Betül Demir, Ferhat Göçer, Elif Buse Doğan, Mehmet Erdem, Yonca Lodi, Gökhan Tepe, Keremcem, Erdinç Erişmiş, Yılmaz Taner ve Cengiz İmren, sanatçının sevilen eserlerini yorumladı.

Mumcu, konserde AA muhabirine yaptığı açıklamada, heyecanlı olduğunu dile getirerek, " İstanbul'umuzun ve ülkemizin göz bebeği AKM'de böyle anlamlı organizasyonda sanatçı arkadaşlarımızla bir araya gelmekten ben de çok büyük memnuniyet duyuyorum. Bu güzel mekanda ustalarımızın kıymetli şarkılarıyla bir araya gelmeye devam edeceğiz." dedi.

"Yolu sevgiden geçen herkesle bir gün bir yerde buluşuruz"

Kendisinin de Kayahan'ı dinleyen şanslı kuşaktan olduğunu söyleyen Mumcu, "Onları sadece yaşarken değil, vefatları sonrası da anmak bizim için çok kıymetli. Bu tarz organizasyonların hepsinde kendim de heyecanlanıyorum. Çok kıymetli üstatlarla, malumunuz sanat kurumlarıyla da yakından ilgileniyorum. Bakanımız da bu konulara çok önem veriyor. Biz de onun verdiği önem neticesinde arkadaşlarımızla çalışıp güzel işler ortaya çıkartmaya çalışıyoruz." ifadelerini kullandı.

Mumcu, Kayahan'ın "Yolu sevgiden geçen herkesle bir gün bir yerde buluşuruz." sözlerini anımsatarak, "Biz bugün onu en çok yakışan şekilde anıyoruz, müzikle, sevgiyle ve elbette vefayla." diye konuştu.

Kayahan'ın kızı müzisyen Beste Açar da organizasyon için herkese teşekkür ederek, şunları kaydetti:

"Hayallerimi gerçeğe dönüştürdüğü için Kültür ve Turizm Bakanlığına teşekkür ediyorum. Burası benim için inanılmaz bir yer. Konservatuvar mezunu olduğumda ilk dans ettiğim sahneydi. Babam bana burada çiçek vermişti. Bugün 10. yıl ve burada herkese gönülden teşekkür ediyorum. Tek bir soruya 'Evet.' deyip bugün burada oldular. En güzel şarkılarını babam için söyleyeceğim."

" Türkiye'nin fon müziğini oluşturan bestecilerden"

Konser öncesi gazetecilerle bir araya gelen sanatçılardan Elif Buse Doğan, çocukluğunun Kayahan'ı dinleyerek geçtiğini aktararak, sanatçının her zaman şarkılarıyla yaşayacağını söyledi.

Müzisyen Yonca Lodi, Kayahan'ı tanımış ve son döneminde şarkılarını söylemiş biri olduğunu dile getirerek, "Elimden geldiğince anısını yaşatmaya çalışıyorum. Türkiye'nin fon müziğini oluşturan bestecilerden, bizden çok sonraki nesillere de aktarılacak şarkılardan bahsediyoruz. O yüzden elimiz, nefesimiz, yüreğimiz yettiği müddetçe şarkılarını ve müziğini yaşatmaya devam edeceğiz." şeklinde konuştu.

Müzisyen Mehmet Erdem, Kayahan'ın herkes için çok özel bir yerde olduğuna işaret ederek, "Hep beraber onun şarkılarını söylemek bize de gurur, onur veriyor. Bu sene çok değerli müzisyenleri kaybettik. Kaybettikçe anlıyoruz ki aslında onların şarkılar, ölümsüz şarkılar. Hep beraber söylemeye devam edeceğiz." dedi.

"45 yıldır Kayahan şarkıları söylüyorum"

Müzisyen Cengiz İmren, ayağındaki sakatlığa değinerek, "Koşarak gelmek isterdim ama kalben koşarak buraya geldim. Kayahan abinin yaşarken bir şarkısını okudum. Bana nasip oldu. Kendi adıma çok heyecanlıyım." sözlerini paylaştı.

Kayahan şarkılarını 45 yıldır söylediğini anlatan müzisyen Erdinç Erişmiş, "Benim için biraz daha özel biri. Aile büyüğüm, ağabeyim ve ustam. Sık sık yalnızken de onu anıyorum." diye konuştu.

Müzisyen Oğuzhan Koç, Kayahan'ı anarak, usta sanatçının vesilesiyle besteci ve müzisyen olduğunu belirtti.

Hakan Bilgin'in sunuculuğunu üstlendiği programda, Beste Açar "Kar Taneleri", Oğuzhan Koç "Gönül Sayfam", Betül Demir "Geceler", Ferhat Göçer "Yemin Ettim", Murat Dalkılıç "Odalarda Işıksızım", Gökhan Tepe "Sabahlar Uzak", Mehmet Erdem "İlk Değil", Keremcem "Gözlerinin Hapsindeyim", Erdinç Erişmiş "Allah'ım Neydi Günahım", Yonca Lodi "Her Şeyden Çok" ve Yılmaz Taner ise "Elmanın Yarısı" şarkısını seslendirdi.

Konser öncesinde Kayahan'ın yapay zekayla oluşturulmuş ses kaydı dinleyicilere dinletilerek, TRT'nin sanatçı için hazırladığı belgesel de katılımcılara sunuldu.

Konserde sanatçılara Alper Atakan'ın yönetimindeki orkestra da eşlik etti.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Kayahan İçin 10. Yıl Anma Konseri - Son Dakika

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