Kayak Merkezinde Kar Kalınlığı 10 Santime Ulaştı

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KAYAK MERKEZİNDE KAR 10 SANTİME ULAŞTI

Kentin yüksek kesimlerinde kar yağışı yoğun olarak sürüyor. İl merkezine 58 kilometre uzaklıktaki 2 bin 552 rakımlı Yıldız Dağı Kış Sporları ve Turizm Merkezi'nde kar kalınlığı 10 santimetreye ulaşırken, kayak sezonunun hazırlıklarının devam ettiği öğrenildi. Kayak merkezinde etkili olan yağış kayakseverleri de sevindirdi.