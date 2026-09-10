Avrupa Parlamentosu, Ankara'yı kızdırdı: Gerekli karşılığı veririz - Son Dakika
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Avrupa Parlamentosu, Ankara'yı kızdırdı: Gerekli karşılığı veririz

Avrupa Parlamentosu, Ankara\'yı kızdırdı: Gerekli karşılığı veririz
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Milli Savunma Bakanlığı, Avrupa Parlamentosu Kadın Hakları ve Cinsiyet Eşitliği Komisyonunun GKRY'nin Türk Silahlı Kuvvetlerini hedef alan anıt projesine kaynak ayrılmasını tavsiye etmesine tepki gösterdi. MSB, kararı "Tarihî gerçekleri çarpıtmaya yönelik taraflı yaklaşımın yeni bir örneğidir" sözleriyle eleştirirken, Kıbrıs Türk halkının güvenliğini hedef alan tutumlara karşı gerekli karşılığın verileceğini vurguladı.

MSB'den Avrupa Parlamentosunda alınan karara sert tepki geldi. Bakanlık, Kıbrıs Barış Harekâtı ve Türk Silahlı Kuvvetlerine yönelik ifadeleri reddederken üçüncü taraflara da adil ve tarafsız olma çağrısı yaptı.

"MESNETSİZ İDDİALARI ŞİDDETLE REDDEDİYORUZ"

Üçüncü tarafların adil ve tarafsız bir tutum sergilemesi gerektiği belirtilen açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"Kıbrıs Türk halkını sistematik saldırı ve katliamlardan kurtaran, Ada’ya barış ve huzur getiren 1974 Kıbrıs Barış Harekâtı’na ve kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerine yönelik mesnetsiz iddiaları şiddetle reddediyoruz.

Avrupa Parlamentosu Kadın Hakları ve Cinsiyet Eşitliği Komisyonunca, GKRY’nin Türk Silahlı Kuvvetlerini hedef alan sözde bir anıt projesine kaynak ayrılmasının tavsiye edilmesi, tarihî gerçekleri çarpıtmaya yönelik taraflı yaklaşımın yeni bir örneğidir.

Avrupa Birliği ve kurumlarının, 1963-1974 yılları arasında Kıbrıs Türklerine yönelik sistematik saldırıları ve EOKA terör örgütünün insanlık dışı eylemlerini görmezden gelerek GKRY’nin tek taraflı iddia ve söylemlerini esas alması, Kıbrıs Meselesi’nin çözümüne katkı sağlamaktan uzaktır. Üçüncü tarafları, tarihî gerçekler ışığında adil ve tarafsız bir tutum sergilemeye davet ediyoruz.

Türk Silahlı Kuvvetleri, 50 yılı aşkın süredir Ada’daki barış ve istikrarın teminatı olmaya devam etmektedir. Kıbrıs Türk halkının güvenliğini hedef alan her türlü hasmane tutuma karşı gerekli karşılığı verme kararlılığımız tamdır."

"TEK ORDU İLKESİNİN DOĞAL BİR GEREĞİDİR"

MSB, Suriye’deki Suriye Demokratik Güçleri'nin (SDG) fesih sürecine ilişkin de şunları aktardı:

"Suriye’nin toprak bütünlüğü ile “tek devlet, tek ordu” anlayışının güçlendirilmesi kapsamında yürütülen fesih ve entegrasyon süreci yakından takip edilmektedir. Bu çerçevede, silah ve askerî araçların Suriye ordusuna teslim edilmesi, entegrasyon sürecinin ve “tek ordu” ilkesinin doğal bir gereğidir.

İç savaş döneminde eski rejim unsurlarından kalan veya terörizmle mücadele gerekçesiyle uluslararası aktörler tarafından sağlanan silah ve askerî araçların Suriye ordusuna teslim edilmesinin, sürecin sağlıklı şekilde ilerlemesine katkı sağlayacağını değerlendiriyoruz."

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Son Dakika Milli Savunma Bakanlığı Avrupa Parlamentosu, Ankara'yı kızdırdı: Gerekli karşılığı veririz - Son Dakika

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    Yorumlar (1)

  • mw9f5jdtdy mw9f5jdtdy:
    Türkiye avrupaya bir süre kapısını kapatmalı. 0 0 Yanıtla
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