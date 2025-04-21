Kayapınar Belediyesinden 24 İşçi Çıkarma Kararı - Son Dakika
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Kayapınar Belediyesinden 24 İşçi Çıkarma Kararı

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Diyarbakır Kayapınar Belediyesi, 24 işçinin iş akdini, hizmetin gereklerini yerine getirmemeleri ve iş barışını bozdukları gerekçesiyle feshetti. AK Parti Diyarbakır İl Başkanı Ömer İleri, karara tepki göstererek adil bir değerlendirme süreci talep etti.

21.04.2025 16:23  Güncelleme: 17:44
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Haber: Ahmet ÜN/ Kamera: İsmet MİKAİLOĞULLARI

(DİYARBAKIR) - DEM Partili Kayapınar Belediyesi 24 işçinin iş akitlerini "hizmetin gereklerini yerine getirmedikleri, görev tanımı dışında faaliyet yürüttükleri ve iş barışını bozdukları" gerekçesiyle feshetti. Karara tepki gösteren AK Parti Diyarbakır İl Başkanı Ömer İleri, "İşçi kardeşlerimizin herhangi bir adil değerlendirme süreci olmaksızın işten çıkarılması bizleri üzmüştür" dedi.

Kayapınar Belediyesi, önceki gün 24 belediye çalışanının işine son verdi.

AK Parti Diyarbakır İl Başkanı Ömer İleri, çeşitli belediyelerdeki iş akitlerinin feshedilmesinin ardından 298 gündür Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi önünde eylem yapan işçileri ziyaret etti.

İleri, burada yaptığı konuşmada, işten çıkarmaların haksız olduğunu ve toplumsal barışı yaraladığını ifade ederek, "İşçi kardeşlerimizin herhangi bir adil değerlendirme süreci olmaksızın işten çıkarılması bizleri üzmüştür" dedi.

Bu yanlıştan dönülmesini ve herkes için adil, şeffaf ve insani bir değerlendirme süreci işletilmesini isteyen İleri, "yeni sürecin yürütüldüğü dönemde DEM Partili belediyeler tarafından işçi çıkarılmasının kabul edilemez olduğunu" söyledi.

İleri, şunları kaydetti:

"Sayın Cumhurbaşkanımızın ortaya koydukları terörsüz süreç diye bir irade vardır. Sayın Bahçeli de bunu bütün Türkiye kamuoyuna, dünya kamuoyuna deklare etmişlerdi. Diğer cenah da buna karşılık verip kendi kendilerini feshedeceklerini söylediler. Bu ılıman ortam hepimizin arzu ettiği yıllar. Bu en güzel baharda geri gelme umudu yeşerirken, buradaki belediye başkanlarına sesleniyorum. Gelin bu süreçle birlikte bu inadınızdan vazgeçin. Bu kardeşlerimiz mazlum, bu kardeşlerimiz mağdur. Onların derdi çoluk çocuklarının rızkıdır, emekleridir. O ekmek mücadelesidir. Bu kardeşlerimizin sesini duyun. Yaklaşık bir yıldır bu kardeşlerimiz burada sadece ve sadece ekmeklerinin mücadelesini veriyorlar."

Kayapınar Belediyesinden açıklama

Kayapınar Belediyesinden konuya ilişkin yapılan açıklamada, "2025 yılı bütçe sınırları, hizmet ihtiyaçları ve kurumsal verimlilik değerlendirmeleri göz önünde bulundurularak sınırlı sayıda personelinin iş akdine, 4857 sayılı İş Kanunu'nun 17. ve 18. maddelerine uygun olarak son verildiği" bildirilerek, şunlar kaydedildi:

"İş akdine son verilen çalışanlar, hizmet gereklerine yeterli katkı sağlayamayan, sürekli sağlık raporu alarak iş görmezlik durumunda bulunan, görev tanımı dışında faaliyet gösteren, personeller arası iş barışını bozma davranışları gösteren, hizmet kalitesini ve belediyemizin halk odaklı anlayışını zedeleyici davranışlar sergileyen personellerden oluşmaktadır. Bu düzenleme, herhangi bir siyasi saik veya keyfi tasarrufla değil; tamamen halkımıza daha etkin hizmet sunmak, belediyemizin bütçesel disiplini korumak ve kamu kaynaklarını adaletli ve verimli şekilde yönetmek amacıyla yapılmıştır. Kamuoyunda 'kıyım', 'toplu tasfiye' gibi ifadelerle manipülatif ve dezenformasyon amaçlı yansıtılan söylemlerin aksine gerçekte sadece 24 işçi ile yollar ayrılmıştır. Belediyemiz, her koşulda emeğin ve alın terinin kıymetini bilen bir yönetim anlayışına sahiptir."

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Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Kayapınar Belediyesinden 24 İşçi Çıkarma Kararı - Son Dakika

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