Kayapınar Kaymakamı Bilgin, şehit Emniyet Müdürü Gaffar Okkan\'ın isminin değiştirilmesini reddetti

Güncel

DİYARBAKIR'da Kayapınar Belediyesi tarafından şehit Emniyet Müdürü Gaffar Okkan'ın adının verildiği spor yerleşkesinin isminin belediye meclisi tarafından 'Barış Spor Kompleksi' olarak değiştirilme kararı, Kayapınar Kaymakamlığı tarafından reddedildi. Kaymakam Ömer Bilgin imzasıyla yayınlanan açıklamada, "Şehit Emniyet Müdürü Gaffar Okkan, Diyarbakır'a büyük hizmetleri olmuş, çalışmaları ve projeleriyle Diyarbakır halkının gönlünde yer edinmiş mümtaz bir kişilik olup, böyle bir kişinin isminin kaldırılmak istenmesiyle belediyenin neyi amaçladığı anlaşılamamıştır" denildi.

Kayapınar ilçesi Barış Mahallesi'ndeki Şehit Emniyet Müdür Ali Gaffar Okkan Spor Yerleşkesinin ismi, Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partili (DEM Parti) Kayapınar Belediyesi'nin 6 Eylül günü yapılan belediye meclis toplantısında alınan kararla 'Barış Spor Kompleksi' olarak değiştirildi. 35 meclis üyesinin katıldığı toplantıda AK Parti'li meclis üyesi Orhan Yeşil'in çekimser oy kullandığı, isim değişikliğinin oy çokluğuyla kabul edildiği belirtildi.

KAYMAKAM BİLGİN: BELEDİYENİN NEYİ AMAÇLADIĞI ANLAŞILAMAMIŞTIR

Spor kompleksinin isim değişikliği ile ilgili kararı, Kayapınar Kaymakamı Ömer Bilgin tarafından herhangi bir kamu yararının amaçlanmadığı gerekçesiyle reddedildi. Konu ile ilgili alınan kararda, 'Diyarbakır'la özdeşleşmiş ve Diyarbakırlıların gönlünde taht kurmuş Şehit Emniyet Müdürü Gaffar Okkan'ın isminin yaşatıldığı spor kompleksinin isminin Kayapınar Belediye Meclisi tarafından herhangi bir gerekçe sunulmadan bu değişikliğin yapıldığı ve bu değişikliğin Diyarbakır nezdinde kabul edilebilir bir değişiklik olmadığı gibi bu değişiklikle herhangi bir kamu yararının amaçlanmadığı gerekçeleri ile karar, Kayapınar Kaymakamı Ömer Bilgin tarafından, Belediye Kanunun 81'inci Maddesindeki yetkisi çerçevesinde onaylanmayarak iade edildi.' bilgisi yer aldı.

Kaymakam Bilgin imzasıyla yayınlanan kararda, "Onaylanması istenen meclis kararı incelendiğinde, isim değişikliği kararının herhangi bir gerekçeye dayandırılmadığı, alınan kararla nasıl bir kamu yararının amaçlandığının ortaya konulmadığı ve var olan ismin değiştirilmesinin hizmet gerekleriyle bağının kurulmadığı açıkça görülmektedir. Ayrıca ismi yerleşkeye verilen Şehit Emniyet Müdürü Gaffar Okkan, Diyarbakır'a büyük hizmetleri olmuş, çalışmaları ve projeleriyle Diyarbakır halkının gönlünde yer edinmiş mümtaz bir kişilik olup, böyle bir kişinin isminin kaldırılmak istenmesiyle belediyenin neyi amaçladığı anlaşılamamıştır" ifadeleri kullanıldı.