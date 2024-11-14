Kaybolan Otizmli Çocuk 2,5 Saatte Bulundu - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Kaybolan Otizmli Çocuk 2,5 Saatte Bulundu

Sivas'ta kaybolan 5 yaşındaki otizmli çocuk, 2,5 saat sonra jandarma ve AFAD ekipleri tarafından bulundu.

14.11.2024 19:17
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Sivas'ta bir köyde kaybolan 5 yaşındaki otizmli çocuk 2,5 saat sonra bulundu.

Merkeze bağlı Mescitli köyünde otizmli N.D. ailesinden habersiz olarak evden çıktı.

Çocuğun kaybolması üzerine aile, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

Bilgi verilmesi üzerine köye jandarma ve AFAD ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin yaptığı aramalar sonucunda N.D. evine yaklaşık 1 kilometre uzaklıkta bulundu.

N.D. sağlık ekiplerinin ambulansta yaptığı ilk kontrolün ardından tedbir amaçlı Numune Hastanesine kaldırıldı.

Kaynak: AA

Yerel Haberler, Acil Durum, Güvenlik, Jandarma, 3-sayfa, Sağlık, Güncel, Çocuk, sivas, AFAD, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kaybolan Otizmli Çocuk 2,5 Saatte Bulundu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

19:19 Almanya’da Türk kızına okulda şiddet: Tuvalette öldüresiye dövdü Almanya'da Türk kızına okulda şiddet: Tuvalette öldüresiye dövdü
17:52 Cumhurbaşkanı Erdoğan ile MHP Lideri Bahçeli’nin Beştepe’deki görüşmesi sona erdi Cumhurbaşkanı Erdoğan ile MHP Lideri Bahçeli'nin Beştepe'deki görüşmesi sona erdi
17:38 BBP lideri Mustafa Destici: Kobani’ye Peşmerge yerine Türk askeri girmeliydi BBP lideri Mustafa Destici: Kobani'ye Peşmerge yerine Türk askeri girmeliydi
16:21 21 yaşındaki Rojin Kabaiş’in ölüm nedeni belli oldu 21 yaşındaki Rojin Kabaiş'in ölüm nedeni belli oldu
14:52 Özel: Bakanlıklara ’Gidin belediyelerde suç bulun, bulamıyorsanız uydurun’ talimatı verildiğini biliyoruz Özel: Bakanlıklara 'Gidin belediyelerde suç bulun, bulamıyorsanız uydurun' talimatı verildiğini biliyoruz
09:15 Zeynep Bastık ’’en seksi Türk kadını’’ seçildi, sosyal medya ikiye bölündü Zeynep Bastık ''en seksi Türk kadını'' seçildi, sosyal medya ikiye bölündü
09:13 Cübbeli Ahmet’in aşk acısı çekenlere tavsiyesi tepki çekti Cübbeli Ahmet'in aşk acısı çekenlere tavsiyesi tepki çekti
09:11 Kıymalarda kırmızı et yerine bakın ne kullanmışlar Kıymalarda kırmızı et yerine bakın ne kullanmışlar
09:05 Kızlarından emekçi babaya doğum günü sürprizi Kızlarından emekçi babaya doğum günü sürprizi
09:03 Galatasaray, Devler Ligi’nde büyük hezimete uğradı Galatasaray, Devler Ligi'nde büyük hezimete uğradı
08:38 Mbappe’nin paylaştığı fotoğraf Real Madrid taraftarını endişelendirdi Mbappe'nin paylaştığı fotoğraf Real Madrid taraftarını endişelendirdi
08:15 İstanbul Yenikapı metro istasyonunda yangın paniği İstanbul Yenikapı metro istasyonunda yangın paniği
08:07 Lisansı elinden alınan hakeme ikinci şok Lisansı elinden alınan hakeme ikinci şok
07:59 9. Yargı Paketi Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi 9. Yargı Paketi Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 14.11.2024 20:34:54. #1.11#
SON DAKİKA: Kaybolan Otizmli Çocuk 2,5 Saatte Bulundu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.