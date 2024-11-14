Sivas'ta bir köyde kaybolan 5 yaşındaki otizmli çocuk 2,5 saat sonra bulundu.
Merkeze bağlı Mescitli köyünde otizmli N.D. ailesinden habersiz olarak evden çıktı.
Çocuğun kaybolması üzerine aile, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.
Bilgi verilmesi üzerine köye jandarma ve AFAD ekipleri sevk edildi.
Ekiplerin yaptığı aramalar sonucunda N.D. evine yaklaşık 1 kilometre uzaklıkta bulundu.
N.D. sağlık ekiplerinin ambulansta yaptığı ilk kontrolün ardından tedbir amaçlı Numune Hastanesine kaldırıldı.
Son Dakika › Güncel › Kaybolan Otizmli Çocuk 2,5 Saatte Bulundu - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?